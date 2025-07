Jaki: Szykowali zamach stanu

Dziennikarze Interii ujawnili w podcaście "Polityczny WF", że premier miał naciskać na marszałka Sejmu, aby ten przesunął termin złożenia prezydenckiej przysięgi przez Karola Nawrockiego. Hołownia zwołał jednak Zgromadzenia Narodowe na 6 sierpnia, co tylko pogłębiło konflikt między koalicjantami. Marcin Fijołek przekazał, że marszałek Sejmu otrzymał od szefa rządu "bardzo wyraźną propozycję, ofertę albo sugestię, żeby jednak odłożyć zaprzysiężenie Karola Nawrockiego". – Albo wrzucić scenariusz, który przedstawił prof. Andrzej Zoll: jest Zgromadzenie Narodowe, Hołownia je otwiera, ale po dwóch minutach mówi: "Zarządzam przerwę", na świętego nigdy albo na dwa tygodnie, bo "musimy przeliczyć głosy" – powiedział.

– To, co oni szykowali, to zwykła definicja zamachu stanu. Nie mam wątpliwości, że tak było – stwierdził Patryk Jaki w Polsat News. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że premier wycofał się z pomysłu ze względu na spadek jego formacji w sondażach.

Jaki: Chcieli podważyć wybór obywateli

– Demokracja polega na tym, że wygrywa ten, kto dostanie najwięcej głosów. Natomiast to, co oni szykowali, to zwykła definicja zamachu stanu. Jeżeli chcieli podważyć wybór Polaków, poprzez, przepraszam, prostytucję prawniczą swoich prawników, to jest klasyczna definicja artykułu 127 Kodeksu karnego, czyli zamachu stanu – powiedział europoseł.

Polityk zaznaczył, że w przyszłości konieczne będzie postępowanie karne w tej sprawie: – Jak już prokuratura będzie w legalnych rękach.

– Próba zastraszenia Hołowni to jest klasyczna definicja zamachu stanu. Trzeba będzie zbadać wszystkie okoliczności. Natomiast jest przytłaczająca liczba faktów, które wskazują, że jednak była taka operacja szykowana – podsumował wiceprezes PiS.

"To rzecz wstrząsająca". Sasin o PO: Wydawało im się, że wszystko im wolno

Tusk szantażował Hołownię? Gorąca dyskusja po doniesieniach dziennikarzy