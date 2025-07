"Bardzo niekorzystne wyniki". Polacy ostro o rządzie Tuska

Ankieterzy pracowni Instytutu Badań Pollster zadali Polakom pytanie: "Czy wierzysz, że nowy rząd Donalda Tuska zrealizuje obietnice przedwyborcze?". Wyniki badania nie mogą napawać optymizmem członków koalicji. Aż 74 proc. uczestników badania nie wierzy w spełnienie wyborczych obietnic. Przeciwnego zdania jest 26 proc. ankietowanych.

– To są bardzo niekorzystne wyniki. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że partie obecnej koalicji popiera koło 47-48 proc. Polaków, to oznacza, że połowa z nich nie wierzy, że ten gabinet zrealizuje obietnice – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" politolog Marcin Palade. Ekspert dodaje, że być może jedyną szansą na realną zmianę nastawienia Polaków do obecnego rządu jest roszada na stanowisku premiera.

– W kręgach sprzyjających obecnej koalicji coraz częściej słychać, że być może potrzebna jest ta najgłębsza z możliwych rekonstrukcji, czyli wymiana premiera. Jeśli w najbliższych tygodniach nie będzie poprawy notowań, to może dojść do takiej zmiany – wskazał.

Badanie wykonano 25-28 lipca 2025 roku metodą CAWI na próbie 1047 dorosłych Polaków.

Fatalne wyniki rządu

W badaniu IBRiS przeprowadzonym dla gazety ponad 78 proc. ankietowanych odpowiada, że rekonstrukcja nie wpłynęła na ich ocenę rządu. Wśród tych, których zdanie jednak zmieniła, 37,6 proc. respondentów tłumaczy, że polepszyła ich opinię na temat rządu, a dla 37,2 proc. – pogorszyła.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że przemeblowanie władzy nie zrobiło wrażenia nawet na 54 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej i 59 proc. elektoratu Rafała Trzaskowskiego. W opinii prof. Antoniego Dudka "zmian dokonano mniej więcej w tym samym gronie i zostały odebrane jako mało znaczące przemeblowania". – Herbata od mieszania nie staje się słodsza – dodał.

