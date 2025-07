"Ciemny lud tego nie kupi". Rzecznik rządu zwrócił się do Kaczyńskiego

Prawo i Sprawiedliwość chce zorganizować referendum na temat nielegalnej migracji. Prezes partii zapowiedział także wielką manifestację, która odbędzie się 11 października. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, Polacy muszą przeciwstawić się niemieckiej operacji przeniesienia na Polskę ciężaru radzenia sobie z nielegalną migracją.

– Chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy, albo nawet przymuszenia władzy do tego, by zamiast ośrodków dla migrantów, zaczęła się przeciwstawiać czynnie temu wszystkiemu, co gotują dzisiaj Niemcy i Bruksela – powiedział szef PiS. I wskazał, że planowana na październik manifestacja jest "dla wszystkich", którzy sprzeciwiają się nielegalnej migracji.

– Wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby uczestniczyły w manifestacji przeciwko nielegalnej migracji, przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście i to ciężkie nieszczęście – mówił.

Szłapka: Trudno nazwać to inaczej niż hipokryzją

– Ja się po prostu brzydzę hipokryzją i myślę, że każdy przyzwoity człowiek powinien mieć takie podejście do tego. Jak słyszę, że Jarosław Kaczyński, który realnie stał na czele rządu, który wprowadził gigantyczny chaos, jeśli chodzi o wydawanie wiz, za którego czasów mieliśmy do czynienia z procederami korupcyjnymi w MSZ (...), teraz chce robić marsze antyimigranckie, to trudno nazwać to inaczej niż hipokryzją – ocenił rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej w siedzibie Kancelarii Premiera.

– Hipokryzja jest czymś, z czym należy walczyć. Ośrodki integracji [cudzoziemców – przy. red.] zostały wprowadzone przez PiS. Mamy nawet przykłady posłów PiS, którzy otwierali te ośrodki. Kłamstwo też ma swoje granice. Ludzie, ogarnijcie się. Panie prezesie, ciemny lud tego nie kupi, cytując pana bliskiego współpracownika, Jacka Kurskiego – stwierdził Szłapka.

