"Wzywam wszystkie siły patriotyczne". Kaczyński zapowiada wielką manifestację

Z sondażu przeprowadzonego w połowie lipca wynika, że większość Polaków obawia się agresji ze strony nielegalnych migrantów. Według badania Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", aż 64 proc. respondentów przyznało, że ma takie obawy, 27 proc. ich nie podziela, a 9 proc. nie ma zdania.

Kaczyński: Wzywam wszystkich

Prawo i Sprawiedliwość chce zorganizować referendum na temat nielegalnej migracji. Prezes partii zapowiedział także wielką manifestację, która odbędzie się w połowie października. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, Polacy muszą przeciwstawić się niemieckiej operacji przeniesienia na Polskę ciężaru radzenia sobie z nielegalną migracją.

– Chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy, albo nawet przymuszenia władzy do tego, by zamiast ośrodków dla migrantów, zaczęła się przeciwstawiać, przeciwstawiać czynnie temu wszystkiemu, co gotują dzisiaj Niemcy i Bruksela – powiedział szef PiS.

Kaczyński wskazał, że planowana na październik manifestacja jest "dla wszystkich", którzy sprzeciwiają się nielegalnej migracji.

– Wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby w tym uczestniczyły, manifestacja przeciwko nielegalnej imigracji, przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście i to ciężkie nieszczęście – powiedział poseł.

Polacy chcą referendum

Temat migracji budzi duże zainteresowanie społeczne – z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że ponad 70 proc. Polaków chciałoby wziąć udział w referendum dotyczącym nielegalnej imigracji. Prawo i Sprawiedliwość zebrało już ponad pół miliona podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie takiego głosowania. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że proces zbierania podpisów trwa nadal.

Warto przypomnieć, że w referendum z października 2023 roku 97 proc. głosujących opowiedziało się przeciwko relokacji migrantów, jednak z powodu zbyt niskiej frekwencji (40,91 proc.), wynik nie był wiążący.

