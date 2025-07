"Druga, poważna rekonstrukcja". Będzie zmiana na stanowisku premiera?

Zgodnie z umową koalicyjną, w listopadzie dojdzie do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Szymona Hołownię zastąpi Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecnie wicemarszałek. Czy, w związku z tym, Hołownia wejdzie w listopadzie do rządu?

Poseł klubu Polska 2050 Ryszard Petru uważa, że Hołownia "ma szansę wejść do rządu". – To będzie moment drugiej, poważnej rekonstrukcji, która siłą rzeczy się wydarzy. Lepiej by było, gdyby to Szymon Hołownia został wicepremierem – powiedział w rozmowie z TVP Info.

– Nie wykluczam też, że będzie zmiana na stanowisku premiera i w listopadzie premierem zostanie Radosław Sikorski – stwierdził Petru. – Ale to już decyzja Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska. Mówi się o tym w kuluarach. Dużo będzie zależeć od tego, czy rekonstrukcja spełni oczekiwania Polaków. To będzie szybko wiadome, bo polityka przyśpieszyła – zaznaczył.

Hołownia o rekonstrukcji rządu

W ubiegłym tygodniu lider Polski 2050 potwierdził, że jego partia w listopadzie otrzyma stanowiska wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu. – Jest rzeczą oczywistą, potwierdzoną przez liderów i wielokrotnie powiedzianą w różnych formatach, przy różnych stołach, przy których siedzieliśmy, że w momencie, w którym odchodzę z funkcji marszałka Sejmu, w listopadzie tego roku, żeby zachować balans odpowiedzialności za państwo pomiędzy partiami koalicyjnymi, Polska 2050 będzie miała stanowisko wicepremiera i wicemarszałka Sejmu – oświadczył Hołownia.

Podkreślił, że on sam nie obejmie żadnej z tych funkcji.

Skład rządu po rekonstrukcji

W zeszłą środę premier przedstawił nowy skład rządu. Gabinet Donalda Tuska został "odchudzony" z 26 do 21 ministrów. Tak prezentuje się teraz Rada Ministrów:

Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk,

Wicepremier, minister obrony narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz,

Wicepremier, minister cyfryzacji – Krzysztof Gawkowski,

Wicepremier, minister spraw zagranicznych – Radosław Sikorski,

Minister finansów i gospodarki – Andrzej Domański,

Minister spraw wewnętrznych i administracji – Marcin Kierwiński,

Minister sprawiedliwości – Waldemar Żurek,

Minister aktywów państwowych – Wojciech Balczun,

Minister sportu – Jakub Rutnicki,

Minister nauki i szkolnictwa wyższego – Marcin Kulasek,

Minister energii – Miłosz Motyka,

Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Stefan Krajewski,

Minister edukacji – Barbara Nowacka,

Minister zdrowia – Jolanta Sobierańska-Grenda,

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk,

Minister infrastruktury – Dariusz Klimczak,

Minister klimatu i środowiska – Paulina Hennig-Kloska,

Minister funduszy i polityki regionalnej – Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz,

Minister kultury i dziedzictwa narodowego – Marta Cienkowska,

Minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych – Tomasz Siemoniak,

Minister, członek Rady Ministrów – Maciej Berek.

