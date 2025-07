Sikorski wicepremierem? Hołownia: Moje zdanie jest jednoznaczne

Marszałek Szymon Hołownia zwołał konferencję prasową w Sejmie. Polityk poruszył temat rekonstrukcji rządu. – Odbyliśmy wczoraj długie, prawie czterogodzinne spotkanie w gronie liderów koalicji, poszerzonym również o innych liderów, szefów klubów, naszych zastępców. To było obfitujące w dynamikę i zwroty akcji spotkanie. Umówiliśmy się bardzo jasno i czytelnie, że o wszystkich efektach naszych prac poinformuje premier w oświadczeniu jutro w godzinach przedpołudniowych – ujawnił Hołownia.

– Nie wszystkie kwestie zostały rozstrzygnięte w sposób definitywny. Mówię tutaj choćby o kwestii wiceministrów. Wiemy, jaki jest kierunek, który premier chce w swoim rządzie, w naszym rządzie przyjąć, czyli redukcja liczby stanowisk wiceministerialnych o umowne 20 proc. – powiedział.

Hołownia o rekonstrukcji rządu

Lider Polski 2050 potwierdził, że jego partia w listopadzie otrzyma stanowiska wicepremiera oraz wicemarszałka Sejmu. – Jest rzeczą oczywistą, potwierdzoną przez liderów i wielokrotnie powiedzianą w różnych formatach, przy różnych stołach, przy których siedzieliśmy, że w momencie, w którym odchodzę z funkcji marszałka Sejmu, w listopadzie tego roku, żeby zachować balans odpowiedzialności za państwo pomiędzy partiami koalicyjnymi, Polska 2050 będzie miała stanowisko wicepremiera i wicemarszałka Sejmu – oświadczył Hołownia. I podkreślił, że on sam nie obejmie żadnej z tych funkcji.

Szymon Hołownia przyznał również, że premier Donald Tusk zaproponował liderom koalicji, żeby szef MSZ Radosław Sikorski objął funkcję wicepremiera. – Taka propozycja rzeczywiście ze strony premiera padła. Moje zdanie w tej sprawie jest jednoznaczne. Minister Sikorski jest bardzo dobrym ministrem spraw zagranicznych i ma pełne papiery do tego, żeby być w polskim rządzie wicepremierem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i bardzo mu w tej pracy kibicuję – oznajmił lider Polski 2050.

