Bodnar pytany o wypowiedź Tuska. "Przyklejanie gęby"

Były już minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar był we wtorek gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. Senator Koalicji Obywatelskiej został poproszony o komentarz do wypowiedzi premiera Donalda Tuska podczas uroczystości zaprzysiężenia nowych ministrów w Pałacu Prezydenckim.

Szef rządu mówił wówczas, że Bodnar "podjął się najcięższego, najtrudniejszego wyzwania". – Te słowa nabierają szczególnego znaczenia dokładnie w tym miejscu i w obecności pana prezydenta. Przywrócenie praworządności, fundamentów państwa prawa to zadanie, które ciągle stoi przed nami. Wysiłek, energia, dobra wola, delikatność, poszanowanie konstytucji – to było to, czym imponował Adam Bodnar wszystkim bez wyjątku. Gdy ponownie słyszałem słowa przysięgi, to te słowa o wierności z nikim nie będą mi się bardziej kojarzyć niż z ministrem Adamem Bodnarem. Wbrew wszystkim okolicznościom, wbrew temu ponuremu dziedzictwu, jakie odziedziczył po swoim poprzedniku, wykonał naprawdę gigantyczne dzieło. Chciałem za to podziękować. To był prawdziwy zaszczyt, aby pracować w jednej ekipie – wskazał Tusk.

Bodnar o słowach Tuska: Nie do końca się zgadzam

– Czy ma pan poczucie, że właśnie ta delikatność, jak to ujął premier, i poszanowanie konstytucji obróciło się w pewnym sensie przeciwko panu? – pytała Adama Bodnara prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska.

– Nie do końca się zgadzam szczerze z tą delikatnością. To jest takie delikatne przyklejanie gęby, bo gdybym był taki delikatny, to nie byłoby siedmiu aktów oskarżenia w sądzie, nie byłoby uchylonych 11 immunitetów, nie byłoby kilkudziesięciu zarzutów – odparł były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

– Dzisiaj rozmawiałem na przykład na temat pani Agnieszki G., czyli nowej szefowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Akurat ta pani ma już na koncie akt oskarżenia i ma zarzuty za ujawnienie, czy za pomoc w ujawnianiu planów obronnych Polski. To jest konkretna praca, która została wykonana przez prokuraturę w ostatnim czasie – kontynuował senator KO. – Tych przykładów jest bardzo, bardzo dużo – dodał.

Przypomnijmy, że Adama Bodnara na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zastąpił sędzia Waldemar Żurek. Premier Donald Tusk nie kryje, że jednym z priorytetów jego rządu po rekonstrukcji jest kwestia rozliczenia rządów PiS oraz "przywracanie praworządności".

