Premier Tusk podziękował byłym ministrom. Zwłaszcza jednemu

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Prezydent Andrzej Duda powołał m.in. Radosława Sikorskiego na funkcję wicepremiera, Waldemara Żurka na funkcję ministra sprawiedliwości, Jolantę Sobierańską-Grendę na funkcję minister zdrowia, a Miłosza Motykę na ministra energii.

Tusk podziękował ustępującym ministrom. Zwłaszcza Bodnarowi

Podczas uroczystości głos zabrał premier Donald Tusk, który podziękował ustępującym ministrom. Szef rządu zaznaczył, że jest bardzo poruszony. – Czekałem na ten moment przez wiele godzin, aby podziękować tym ministrom, którzy przez ostatnie miesiące wykonywali niezwykle trudną misję – mówił.

Premier podziękował ustępującemu ministrowi sprawiedliwości, Adamowi Bodnarowi. – Podjął się najcięższego, najtrudniejszego wyzwania. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia dokładnie w tym miejscu i w obecności pana prezydenta. Przywrócenie praworządności, fundamentów państwa prawa to zadanie, które ciągle stoi przed nami. Wysiłek, energia, dobra wola, delikatność, poszanowanie Konstytucji, to było to, czym imponował Adam Bodnar wszystkim bez wyjątku. Gdy ponownie słyszałem słowa przysięgi, to te słowa o wierności z nikim nie będą mi się bardziej kojarzyć niż z ministrem Adamem Bodnarem. Wbrew wszystkim okolicznościom, wbrew temu ponuremu dziedzictwu, jakie odziedziczył po swoim poprzedniku, wykonał naprawdę gigantyczne dzieło. Chciałem za to podziękować. To był prawdziwy zaszczyt, aby pracować w jednej ekipie – mówił.

Następnie podziękował byłej minister zdrowia Izabeli Leszczynie. – Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu pani minister, procedurze in vitro, będziemy mieli tysiące urodzonych dzieci i szczęśliwych polskich rodzin. Kwestia życia. Nie może być nic bardziej imponującego niż praca ministry, która daje takie efekty – powiedział.

Donald Tusk podziękował też Krzysztofowi Paszykowi, byłemu ministrowi rozwoju i technologii. – Dzięki cierpliwości i konsekwencji ministra proces deregulacji nabrał dynamiki. Bardzo dziękuję – dodał. Czesławowi Siekierskiemu, byłemu szefowi rolnictwa i rozwoju wsi, podziękował za "otwartość, rozmowy i dialog podczas minionych protestów". – Jestem bardzo dumny, że ministra (kultury i dziedzictwa narodowego) Hanna Wróblewska podjęła się swojej misji w tak niespokojnych czasach. Bardzo dziękuję za pani pracę – mówił szef rządu.

Donald Tusk ocenił, że "od lat trwa walka w Polsce o państwo praworządne, silne pozycje w Europie i codzienne życie Polaków". – Wszystkim wam dziękuję, że płace rosną szybciej niż ceny. Udało się nam poskromić małe piekło dnia codziennego, czyli drożyznę, która szalała, zanim objęliście urzędy w grudniu 2023 roku – dodał.

