Atak w Sosnowcu. Policja podała narodowość sprawcy

Do zdarzenia doszło w czwartek nad ranem w Sosnowcu. Ok. godziny 5. służby otrzymały wezwanie na ulicę Mikołajczyka do pobudzonego mężczyzny z maczetą w dłoni. Jak podaje w komunikacie śląska policja, miał on wcześniej uszkodzić zaparkowane samochodu osobowe i autobus miejski.

Napastnik był agresywny. W pewnym momencie ruszył na funkcjonariuszy. Ci oddali strzały z broni służbowej. Mężczyzna został ranny, a następnie przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Policja: Napastnikiem był Polak

W sieci szybko zaczęły pojawiać się przypuszczenia, że sprawcą ataku był nielegalny imigrant. W wydanym komunikacie policja zdementowała te doniesienia.

"Dementujemy pojawiające się informacje, jakoby mężczyzna, wobec którego interweniowali dziś w nocy sosnowieccy policjanci, był migrantem, czy też, że Policja ukrywa jego narodowość. To Polak. Mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentów, konieczne było potwierdzenie jego tożsamości. Prosimy o niewykorzystywanie tego typu tragicznych zdarzeń do celowego wprowadzania opinii publicznej w błąd!" – napisano na oficjalnym profilu policji na platformie X.

Referendum ws. nielegalnej migracji

Prawo i Sprawiedliwość chce zorganizować referendum na temat nielegalnej migracji. Prezes partii zapowiedział także wielką manifestację, która odbędzie się 11 października. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, Polacy muszą przeciwstawić się niemieckiej operacji przeniesienia na Polskę ciężaru radzenia sobie z nielegalną migracją.

– Chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy, albo nawet przymuszenia władzy do tego, by zamiast ośrodków dla migrantów, zaczęła się przeciwstawiać czynnie temu wszystkiemu, co gotują dzisiaj Niemcy i Bruksela – powiedział szef PiS. I wskazał, że planowana na październik manifestacja jest "dla wszystkich", którzy sprzeciwiają się nielegalnej migracji.

