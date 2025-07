Wolontariusze zaatakowani. Zbierali podpisy pod wnioskiem o referendum

"Na Rondzie Wiatraczna w Warszawie wolontariusze zbierający podpisy pod wnioskiem o referendum zostali zaatakowani przez dwie osoby, które z hasłami »walki z nienawiścią« na ustach zniszczyły potykacz i poszarpały zbierających. Pani, która połamała potykacz, twierdziła przed Policją, że zrobiła to w imię niszczenia w Polsce faszyzmu" – poinformował za pośrednictwem platformy X Paweł Lisiecki, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie radny sejmiku województwa mazowieckiego.

Do sprawy odnieśli się również inni politycy PiS. "Od wielu lat wspólnie z wieloma wolontariuszami zbierałem na ulicach i bazarach podpisy, ale z taką agresją nie spotkałem się nigdy, szczególnie w mojej dzielnicy Grochów. Trzech wolontariuszy zostało poszkodowanych i zniszczono potykacz" – napisał Marek Borkowski, radny dzielnicy Praga-Południe.

"Wolontariusze zaatakowani w Warszawie! Dwójka wyznawców Tuska w Warszawie zaatakowała dziś fizycznie wolontariuszy zbierających podpisy pod referendum #StopNielegalnejMigracji. Została wezwana Policja. Będziemy monitorować postępowanie, aby sprawcy zostali surowo ukarani" – zapewnił poseł PiS Sebastian Kaleta.

PiS chce referendum i zapowiada wielki protest

Prawo i Sprawiedliwość chce zorganizować referendum na temat nielegalnej migracji. Prezes partii zapowiedział także wielką manifestację, która odbędzie się 11 października. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, Polacy muszą przeciwstawić się niemieckiej operacji przeniesienia na Polskę ciężaru radzenia sobie z nielegalną migracją.

– Chcemy podjąć działania, które będą zmierzały do przekonania władzy, albo nawet przymuszenia władzy do tego, by zamiast ośrodków dla migrantów, zaczęła się przeciwstawiać czynnie temu wszystkiemu, co gotują dzisiaj Niemcy i Bruksela – powiedział szef PiS. I wskazał, że planowana na październik manifestacja jest "dla wszystkich", którzy sprzeciwiają się nielegalnej migracji.

– Wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby uczestniczyły w manifestacji przeciwko nielegalnej migracji, przeciwko paktowi migracyjnemu, przeciwko tym wszystkim działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście i to ciężkie nieszczęście – mówił.

