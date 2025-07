Czarnek: Będę musiał to wytłumaczyć wyborcom Konfederacji

Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się nielegalnej migracji. Partia Jarosława Kaczyńskiego prowadzi akcję zbierania podpisów pod referendum w tej sprawie. Na październik zapowiedziana została także wielka manifestacja przeciwko przejmowaniu nielegalnych migrantów. Równocześnie PiS uważa, że legalna migracja zarobkowa jest Polsce potrzebna.

– Legalna migracja zawsze jest potrzebna. Jestem zwolennikiem tego, co jest zapisane w punkcie 10. Deklaracji Polskiej, która została ogłoszona przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a tam jest napisane wprost: "odpowiednia polityka migracyjna w szczególności skierowana do Polaków rozsianych po całym świecie z zachętami do osiedlania się w Polsce, również z prawem do mieszkania" – powiedział Przemysław Czarnek.

Czarnek: Trzeba to wytłumaczyć Konfederacji

Polityk wskazał, że obecnie trudno sobie wyobrazić polską gospodarkę bez legalnie zatrudnionych migrantów. Jako przykład podał gospodarstwa rolne, gdzie potrzebne są ręce do pracy.

– Tłumacze to swoim wyborcom doskonale, dlatego 121 tys. osób na Lubelszczyźnie na mnie zagłosowało raptem półtora roku temu. Jakoś nie mam z tym żadnego problemu. Będę musiał to także wytłumaczyć wyborcom Konfederacji. Mam nadzieję to zrobić 5 września na "Piwie u Mentzena" w Rzeszowie – powiedział.

Czarnek odpowiadał również na krytykę ze strony polityków Konfederacji, którzy przekonują, że każda, nieważne czy legalna czy nielegalna, migracja jest zagrożeniem dla społeczeństwa.

– Polska za naszych czasów pozostawał najbezpieczniejszym czy jednym z trzech najbezpieczniejszym państw w Europie, a Lubelszczyzna jednym z trzech najbezpieczniejszych województw w Polsce, to znaczy jednym z trzech najbezpieczniejszych regionów w Unii Europejskiej – wskazał były minister.

