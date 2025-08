Naukowcy zawiedli w czasie kryzysu. Noblista przyznaje: Myliliśmy się

Thomas Südhof otrzymał w 2013 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za badania nad synapsami (połączeniami między komórkami nerwowymi).

Naukowiec w rozmowie z "Der Spiegel" ocenia, że w ostatnich latach zaczęła narastać wrogość wobec nauki. Jak przekonuje jeszcze przed pandemią koronawirusa propaganda napędzana interesami gospodarczymi silnie podkopała zaufanie do nauki.

– Należy również niestety przyznać, że osoby, które wdrażały wyniki badań naukowych w polityce, nie zawsze były w tej kwestii całkowicie szczere. W związku z tym zwycięstwo Trumpa można również interpretować jako reakcję na błędy popełnione przez zorientowaną naukowo część społeczeństwa – przekonuje.

Südhof: Naukowcy wpadli w panikę

Dopytywany, o jakich błędach mówi, naukowiec wskazał na czas koronawirusa.

– W obliczu pandemii koronawirusa niektórzy naukowcy wpadli w panikę. Strach przed śmiercią milionów ludzi doprowadził do podjęcia środków, które nie zawsze były uzasadnione z naukowego punktu widzenia. Dlatego członkowie grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji – którzy ucierpieli najbardziej – stali się bardziej sceptyczni (wobec nauki). To coś, czego my, jako naukowcy – i mam tu na myśli również siebie – nie wzięliśmy pod uwagę. Powinniśmy byli być bardziej ostrożni w kwestii środków, których się domagaliśmy – ocenia Südhof.

Lekarze: Nowy wariant koronawirusa w drodze do Polski

Tymczasem naukowcy ostrzegają, że w stronę Polski zmierza nowy wariant koronawirusa. Lekarze apelują o czujność i przygotowanie służby zdrowia na możliwy wzrost zachorowań jeszcze tego lata.

Nowy wariant koronawirusa o nazwie Nimbus (NB.1.8.1) rozprzestrzenia się na świecie i według ekspertów wkrótce dotrze do Polski. Choć infekcje są na ogół łagodne, wariant, jak ostrzegają specjaliści, ma charakteryzować się wyjątkowo wysoką zaraźliwością.

