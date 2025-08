Muzułmanów nawracać

Kto czytał Koran, ten dobrze o tym wie: dla muzułmanów samo istnienie Kościoła to ciężka obraza wobec Stwórcy świata. Chrześcijanie to bałwochwalcy, a Mahomet przyszedł po to, by wykorzenić wiarę w Chrystusa. Według wyznawców Allaha Pan Jezus nie był Synem Bożym, ale zwykłym prorokiem. Muzułmanie twierdzą, że skoro ich religia pojawiła się w VII w., to jest lepsza od chrześcijaństwa, bo nowsza. Wielcy święci z przeszłości, jak Jan z Damaszku i Tomasz z Akwinu, nie mieli cienia wątpliwości: islam jest herezją, to znaczy nauką opartą na błędach. Z powodu wyrazistej wrogości wobec chrześcijaństwa islam może zostać określony wprost jako „antychrześcijaństwo”.