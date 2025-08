Autor Piosenki reaguje na słowa Agaty Kornhauser-Dudy. "To jest bardzo miła rzecz"

Podczas uroczystości głos zabrała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która w emocjonalnym i zarazem humorystycznym tonie podziękowała współpracownikom za wsparcie. Cytując słowa znanej piosenki "To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść", symbolicznie pożegnała się z urzędnikami.

Wdzięczność i zadowolenie

Podczas wystąpienia pierwsza dama wyraziła wdzięczność za wspólne projekty, merytoryczną pomoc i serdeczną atmosferę. Życzyła wszystkim powodzenia na dalszej drodze zawodowej. – Szanowni państwo, przede wszystkim chcę podziękować za wspieranie mojego męża, ponieważ wszyscy wspierali państwo męża – powiedziała pierwsza dama.

Agata Kornhauser-Duda podziękowała także za pomoc w jej działaniach. – Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki "to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść" – zakończyła.

Niespodziewana reakcja autora piosenki

Niespodziewanie na sytuację zareagował we wtorek wieczorem Kuba Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary, autor słów piosenki, które zacytowała małżonka Andrzeja Dudy. Na łamach portalu Fakt stwierdził, że — To jest bardzo miła rzecz, bo widać, że pani Agata jest wrażliwa na poezję. I tym lepiej w końcu to poetycka rodzina jakby nie było. Pierwsza dama zacytowała coś, co lubi. Na pewno nie będę nikogo odganiał od swoich piosenek – stwierdził artysta, zachęcając jednocześnie do dalszego studiowania jego twórczości.

Muzyk na tym jednak nie poprzestał. Na koniec dokonał analizy zacytowanego przez Kornhauser-Dudę utworu. — Pierwsza dama użyła fragmentu piosenki, wykorzystując jeden element, taki powierzchowny odbiór tego utworu "Koniec" jest używany przez wiele ludzi. Zazwyczaj ten fragment jest używany na zakończenie czegokolwiek: roku szkolnego, swojej pracy, okresu w życiu, albo po prostu tak jak lokale o trzeciej nad ranem odtwarzały to nagranie, wyganiając do domu niedobitków z imprezy, czyli tak powierzchownie i na poziomie samego refrenu – skonstatował.

