Kosiniak-Kamysz podziękował Dudzie. Zaskakujące słowa

W ostatnim dniu swojej drugiej kadencji prezydent Andrzej Duda odwołał ministrów i doradców Kancelarii Prezydenta RP.

Duda pożegnał się również z Siłami Zbrojnymi RP, których zwierzchnikiem był przez ostatnie 10 lat. W uroczystości wziął również obecny minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Bezpieczeństwo zostało wyjęte ze sporu politycznego

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego nie krył życzliwości wobec kończącego kadencję prezydenta.

– Chciałbym w imieniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej, w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej – zarówno swoim, jak i moich poprzedników, z którymi pan prezydent miał możliwość współpracy, a my z panem prezydentem – podziękować. Ja serdecznie dziękuję za te kilkanaście, 18 miesięcy współpracy bezpośredniej, za to, że bezpieczeństwo zostało wyjęte spod sporu politycznego, poza ramy tego sporu, który często przyjmuje bardzo ostrą postać – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Udało się to zrobić. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobra wola, zgoda w tym zakresie i chęć transformacji, modernizacji, budowy silnej armii. Najlepszym na to dowodem są ostatnie, kolejne kontrakty, które podpisaliśmy na produkcję po 20 latach czołgów w Polsce – czołgów K2 w polonizowanej wersji – podkreślił szef MON.

Szef MON: Serdecznie dziękuję prezydentowi Dudzie

Wicepremier zaznaczył, że "tych dokonań jest dużo więcej". – One wynikają właśnie z dobrej współpracy, również akceptacji różnego rodzaju działań i kierunków, rozmieszczenia wojsk na granicy – i to jest ostatnie postanowienie, które jest wydawane, ale ono jest bardzo potrzebne w tych niebezpiecznych czasach, kiedy atak ze wschodu na polską granicę jest wciąż bardzo brutalny, a może jeszcze bardziej brutalny niż nawet na początku, bo jest już bardzo przemyślany – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

– Bardzo dziękuję za tę możliwość współpracy i realizacji celów, które dla Wojska Polskiego są najważniejsze – budowy silnej, dobrze zorganizowanej, dobrze zarządzanej armii, stanowiącej filar bezpieczeństwa państwa polskiego w porozumieniu ze społeczeństwem, w budowie silnego społeczeństwa i silnych sojuszy. Stanowi to filar bezpieczeństwa na lata, na dekady, na pokolenia, nie na chwilę – powiedział wicepremier. – Tak to sobie wyobrażamy w najlepszych chyba naszych działaniach i to było udziałem pana prezydenta, za co bardzo serdecznie dziękuję – dodał.

