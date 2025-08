Andrzej Duda pożegnał swoich ministrów. "Jestem ogromnie dumny"

Dziękując im za lata współpracy, wręczył wielu z nich wysokie odznaczenia państwowe. — Proszę się nie smucić. To dzień radosny — mówił prezydent. — Ogromnie państwu dziękuję za ten sukces.

Nadanie odznaczeń

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Duda uhonorował swoich współpracowników Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. Marcin Mastalerek, Beata Kempa, Andrzej Zybertowicz, Piotr Ćwik, Małgorzata Paprocka i Wojciech Kolarski. — Jestem wzruszony, że mogłem państwa odznaczyć tymi wysokimi odznaczeniami państwowymi — powiedział prezydent, podkreślając, że kancelaria kończy swoje urzędowanie "z podniesioną głową" po dwóch pełnych kadencjach.

Duda zaznaczył, że jego prezydentura zakończyła się sukcesem nie tylko dzięki reelekcji w 2020 roku, ale również dlatego, że wybory prezydenckie w 2025 roku wygrał kandydat wywodzący się z tej samej politycznej formacji — Karol Nawrocki. — To widome świadectwo wielkiego zwycięstwa, jakie odniosła ta kancelaria — stwierdził Duda. Przypomniał także, że jego misją jako prezydenta było poprawienie jakości życia Polaków. — Chciałem, żeby moi rodacy mogli mi spojrzeć w oczy i przyznać, że żyje im się lepiej, niż kiedy zaczynałem — mówił. Ocenił również, że spełnianie obietnic wyborczych to dziś klucz do zwycięstwa w polityce.

Nie zabrakło krytyki obozu rządzącego

W przemówieniu nie zabrakło też akcentów politycznych. Duda skrytykował sposób prowadzenia kampanii przez obecny obóz rządzący i podkreślił, że prawdziwym przeciwnikiem w ostatnich wyborach był Donald Tusk, nie Rafał Trzaskowski. — To Tusk był oceniany przez wyborców i ta ocena była negatywna — stwierdził ustępujący prezydent.

Jak przekazał dziś w mediach szef gabinetu Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek, we wtorek o godzinie 20.00 prezydent Andrzej Duda wygłosi uroczyste orędzie, podczas którego podsumuje swoje dziesięć lat prezydentury.

