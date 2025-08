Zajączkowska-Hernik po zaprzysiężeniu: Skąd u was tyle jadu i zawiści?

W środę o godz. 10:00 odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Najpierw nowa głowa państwa złożyła uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, a następnie wygłosiła pierwsze orędzie. W wydarzeniu udział wzięli m.in. ustępujący przywódca Andrzej Duda, byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk wraz z członkami Rady Ministrów oraz przedstawiciele dowództwa Wojska Polskiego i duchowieństwa, a także delegacje z innych państw. W ceremonii Nawrockiemu towarzyszyła żona Marta oraz dzieci, siostra i matka.

O godz. 12:00 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny i nowego prezydenta. Po godz. 14:00 na Zamku Królewskim rozpoczęła się uroczystość inwestytury prezydenta na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Około godz. 15:30 prezydent Karol Nawrocki, pierwsza dama oraz ich dzieci przybyli do Pałacu Prezydenckiego. Nową parę prezydencką przywitali były już prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą. Na Krakowskim Przedmieściu parze prezydenckiej towarzyszyły tłumy Polaków. Natomiast o godz. 16.30 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się uroczystość przejęcie przez nowego prezydenta zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Zajączkowska-Hernik: To aż niesmaczne

Uwagę mediów przykuła stylizacja, którą na uroczystość zaprzysiężenia wybrała pierwsza dama. Na tę wyjątkową okazję Marta Nawrocka założyła błękitną garsonkę z kołnierzem. Internauci, ale także styliści, dopatrują się w niej inspiracji kreacją Melanii Trump z inauguracji prezydentury Donalda Trumpa w 2017 r.

"Po całym dniu uczestniczenia w uroczystościach zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP i przekazania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi zajrzałam na X i co widzę? Komentarze, że nowa Pierwsza Dama źle ubrana, bo za niebiesko, bo za bardzo podobnie do Melanii Trump, bo kawałek tatuażu wystawał. Czytam, że zagubiona, bo nie wiedziała, gdzie stanąć… LUDZIE! Skąd u was tyle jadu i zawiści, szczególnie wśród kobiet?! To aż niesmaczne…" – skomentowała za pośrednictwem platformy X europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

twitter

"Pierwsza Dama, pani Nawrocka prezentowała się godnie, elegancko i dostojnie. Wspierała swojego męża w tak emocjonującym dniu i nawet, jeżeli gdzieś postawiła źle nogę, miała do tego prawo i nic wielkiego się nie stało. Ciekawe jak wy wszystkie byście się zachowywały, będąc w takiej sytuacji pierwszy raz w życiu" – dodała.

Czytaj też:

Oficjalne portrety nowej pary prezydenckiej. Na tle polskich flagCzytaj też:

Europejscy przywódcy gratulują Nawrockiemu. "Czekam na spotkanie"