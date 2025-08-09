Zostawcie tego Szymka

DEKAMERONKI | Oskarżenia dotyczące przygotowywania zamachu stanu nie narodziły się w ustach Szymona Hołowni.
W styczniu tego roku prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zgłosił zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i prokurator Michał Ostrowski wszczął śledztwo. Teraz ten sam prokurator zaprasza do siebie marszałka Hołownię, gdyż zmieniły się okoliczności – sam Hołownia zeznał, że był namawiany do zamachu stanu, są to więc okoliczności dodatkowe i dalej idące niż dedukcje PiS czy Trybunału Konstytucyjnego.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.