Zostawcie tego Szymka
  • Jerzy KarwelisAutor:Jerzy Karwelis

Zostawcie tego Szymka

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu
DEKAMERONKI | Oskarżenia dotyczące przygotowywania zamachu stanu nie narodziły się w ustach Szymona Hołowni.

W styczniu tego roku prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zgłosił zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i prokurator Michał Ostrowski wszczął śledztwo. Teraz ten sam prokurator zaprasza do siebie marszałka Hołownię, gdyż zmieniły się okoliczności – sam Hołownia zeznał, że był namawiany do zamachu stanu, są to więc okoliczności dodatkowe i dalej idące niż dedukcje PiS czy Trybunału Konstytucyjnego.

