Zostawcie tego Szymka

W styczniu tego roku prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zgłosił zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i prokurator Michał Ostrowski wszczął śledztwo. Teraz ten sam prokurator zaprasza do siebie marszałka Hołownię, gdyż zmieniły się okoliczności – sam Hołownia zeznał, że był namawiany do zamachu stanu, są to więc okoliczności dodatkowe i dalej idące niż dedukcje PiS czy Trybunału Konstytucyjnego.