Polska przed MEGA szansą

GLOBALNE OCHŁODZENIE | Gdy Karol Nawrocki oficjalnie obejmował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przed Sejmem zgromadziły się tłumy jego sympatyków z biało- -czerwonymi flagami.
Aby wspólnie świętować ten historyczny moment, do Warszawy zwolennicy konserwatywnego prezydenta, który wbrew woli Brukseli i Berlina pokonał kandydata obozu rządzącego i pokrzyżował „proeuropejskiemu” rządowi Donalda Tuska plany przejęcia pełni władzy, przybyli nie tylko z różnych rejonów Polski.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
