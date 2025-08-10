Test "Do Rzeczy": Dysk SSD Kingston ironkey vault privacy 80
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Test "Do Rzeczy": Dysk SSD Kingston ironkey vault privacy 80

Dodano: 
Dysk SSD Kingston ironkey vault privacy 80
Dysk SSD Kingston ironkey vault privacy 80 Źródło: YouTube / Kingston
Kolorowy ekran dotykowy do wpisywania haseł zabezpieczony przed wzrokiem podglądaczy, certyfikat FIPS 197 z 256-bitowym szyfrowaniem XTS-AES, ochrona przed atakami metodą prób i błędów (Brute Force) i BadUSB, niezależność od systemu operacyjnego oraz prosta obsługa – to największe zalety zewnętrznego dysku SSD renomowanej amerykańskiej marki.

Pod koniec 2023 r. Polacy poznali hasło do smartfona premiera Donalda Tuska (555555), gdy kamera uchwyciła, jak odblokował iPhone’a w Sejmie. W styczniu ubiegłego roku okazało się, że jego nowe hasło było jeszcze gorsze (rząd jedynek).

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także