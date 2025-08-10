Będzie kolejna afera? Ujawniono listę stypendiów w ramach KPO Kultura

Od piątku cała Polska żyje aferą z wydatkowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Przedsiębiorcy z branży HoReCa otrzymywali unijne pieniądze na dywersyfikację swoich działalności. W praktyce fundusze były wydatkowane na kupno jachtów, drogiego sprzętu AGD czy budowę np. solariów lub oranżerii. Jak się okazuje, ta sprawa może być jedynie wierzchołkiem góry lodowej.
W przestrzeni publicznej zaczęły się pojawiać głosy, że odpowiedzialność za całą sprawę spada na Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej była szefowa, która została odwołana 1 sierpnia przekonuje, że to Ministerstwo Funduszy i Rozwoju nadzorowało cały proces wersyfikacji wniosków.
Kolejna afera?
Wiceprezes Stowarzyszenia „TakdlaCPK” Michał Czarnik zamieścił na swoim koncie na platformie X wykaz projektów, które otrzymały stypendia w ramach I tury KPO Kultura. Jak pisze prawnik, znalazły się tam "naprawdę ciekawe inicjatywy". Autor wpisu zamieścił kilka z nich.
"Teatr mój widzę ogromny na scenie VR. Nabycie kompetencji cyfrowych na potrzeby rozwoju zawodowego aktora i reżysera teatralnego".
"Rozwój umiejętności aktorskich, wokalnych i pedagogicznych w zakresie nauki śpiewu w celu znalezienia jak najlepszych i najbezpieczniejszych metod uczenia śpiewu online".
"Cykl kursów rozwijających twórcze umiejętności ceramiczne i cyfrowe".
"Poszerzanie kompetencji w kontekście implementacji najnowszych technologii w rozwój artystyczny i organizacyjny – Etap I".
"Rozpoczęcie szkolenia zawodowego w kierunku koordynacji, konsultacji i choreografii scen intymnych w teatrze i filmie, oraz dzielenie się nabytą specjalistyczną wiedzą z polskimi aktorami i twórcami".
"Inwestowanie w rozwój zawodowy i osobisty w celu przygotowania do studiów za granicą".
"Chcielibyście otrzymać grant z KPO po prostu na..... inwestowanie w siebie? Chyba wczoraj z tym Horeca to był rzeczywiście dopiero początek...." – skomentował Czarnik.
