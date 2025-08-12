"Za to powinno się siedzieć". Mocne słowa Czarnka

Opozycja krytykuje rząd za aferę z pieniędzmi z KPO. Przypomnijmy, że przedsiębiorstwa z branży HoReCa otrzymały środki, które w założeniu miały zostać przeznaczone na wzmocnienie odporności na przyszłe kryzysy ekonomiczne. W praktyce pieniądze zostały wydane m.in. na jachty, drogi sprzęt AGD czy budowę solariów i oranżerii.

W piątek, tuż po wybuchu afery, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko (Polska 2050) zapowiedział podczas konferencji prasowej wszczęcie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która sprawuje nadzór nad wydatkowaniem tych pieniędzy, dodatkowych kontroli, które sprawdzą – jak mówił – "każdą złotówkę" wydaną w ramach inwestycji.

Czarnek: Zmarnowane pieniądze

Przemysław Czarnek z PiS wskazuje, że najprawdopodobniej nie uda się Polsce wykorzystać wszystkich środków z Krajowego Planu Odbudowy. Atakuje również rząd za zmarnowaną szansę rozwojową.

– Na pewno tych pieniędzy nie wykorzystamy. Ktoś przypomni, że ten 1,2 mld, które oni przeznaczyli na ten absurdalny projekt to tyle samo, co myśmy potrzebowali choćby na branżowe centrum umiejętności, czyli nowoczesne szkolnictwo zawodowe, które stworzyliśmy z panią minister Machałek i na które znaleźliśmy pieniądze alternatywnie w PFR. Te pieniądze z KPO, które miały na to iść, były zablokowane przez Tuska i przez innych. Za to ci ludzie powinni być rozliczeni, bo to grube pieniądze, zmarnowane i niewykorzystane przez Polaków. Za to powinno się siedzieć – powiedział.

Polityk stwierdził, że KPO było przez wiele lat blokowane przez Platformę Obywatelską "po to, żeby Polacy tych pieniędzy nie mieli". Teraz, w obliczu zbliżających się terminów, "tworzą na szybko programy, żeby tylko wydać pieniądze i wydają je na bzdury". Poseł PiS ma nadzieję, że wkrótce obecny rząd upadnie.

– Mam nadzieję, że to są ostatnie tygodnie tego rządu – powiedział.

