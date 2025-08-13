Wicepremier Ukrainy zadrwił z Sikorskiego? Znamienny szczegół na zdjęciu

"Dzisiejszy dzień rozpocząłem od rozmowy telefonicznej z Wicepremierem Ukrainy Tarasem Kachka. Tematy? Wsparcie dla polskich firm oraz współpracą w kontekście negocjacji akcesyjnych Ukrainy" – poinformował Radosław Sikorski we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Wpis w tej sprawie zamieścił również sam Kaczka. "Ukraina dąży do podjęcia decyzji przez wszystkie 27 państw członkowskich UE w sprawie naszych kolejnych kroków w kierunku członkostwa – jakiekolwiek inne stanowisko podważyłoby jedność UE" – napisał.

Wicepremier dodał, że omówiono również wzmocnienie współpracy dwustronnej między Kijowem a Warszawą. "W odniesieniu do pogłębiającej się współpracy obronnej, w tym w ramach mechanizmów UE, podkreślono, że Ukraina dąży do tego, by stać się integralną częścią wschodniej flanki Unii, przyczyniając się do bezpieczeństwa i odporności Europy" – napisał.

Dwie książki na zdjęciu Kaczki

Uwagę internautów zwróciło przede wszystkim jednak zdjęcie, jakie wicepremier Ukrainy dołączył do wpisu. Na biurku przed politykiem leżą bowiem dwie książki polskich autorów.

"Taras Kaczka, ukraiński wicepremier ds. integracji z UE, podczas rozmowy z wicepremierem Sikorskim demonstracyjnie wyeksponował książki J. Sowy "Fantomowe ciało króla" (z tezą o "polityce kolonialnej" polskiej szlachty na Wschodzie) i "Pińskie Błota" o "kolonizacji" przez I RP Polesia" – wskazuje Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

Wspólne oświadczenie europejskich liderów ws. Ukrainy. Bez Węgier

Przed planowanym na piątek (15 sierpnia) spotkaniem Trump-Putin na Alasce, przywódcy 26 państw Unii Europejskiej oświadczyli, że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Zaznaczyli również, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy.

Oświadczenie zostało uzgodnione w nocy z poniedziałku na wtorek przez wszystkich szefów państw i rządów UE z wyjątkiem Węgier.

Unijni przywódcy podkreślili w nim, że z zadowoleniem przyjmują wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wskazali jednocześnie, że rokowania pokojowe nie mogą odbywać się bez udziału Kijowa. Zapowiedzieli także, że proces nakładania sankcji na Rosję będzie kontynuowany.

