Udaremniono atak na infrastrukturę wodną w Polsce. Gawkowski: Udało się w ostatniej chwili

Polityk ujawnił, że atak miast nastąpić w środę w jednym ze "sporych miast" w Polsce. Ostatecznie służbom udało się udaremnić zamiary sabotażystów. Gawkowski wskazał, że gdyby ich plan się powiódł, doszłoby do sytuacji, w której "w jednym ze sporych miast nie byłoby wody".

— Udało się w ostatniej chwili doprowadzić do tego, że kiedy rozpoczynał się atak, nasze służby się o tym dowiedziały i wyłączyliśmy to wszystko. Udało się zapobiec temu atakowi — wskazał.

Minister cyfryzacji nie wskazał jednak, kto miał być sprawcą ataku, ile osób było w niego zaangażowanych oraz ile z nich udało się zatrzymać.

Cyberataki na Polskę

W latach 2022-2024, wyłącznie w grupie podmiotów publicznych, CSIRT NASK zarejestrował blisko 100 ataków z użyciem oprogramowania ransomware. Najczęściej stały za nimi wyspecjalizowane grupy przestępcze. Ataki tego typu zawsze powodują poważne straty i wymagają skoordynowanych działań przywracających usługi. Konieczna jest także wnikliwa analiza, która umożliwia krajowym organom ścigania identyfikację sprawców. Niezbędna jest natychmiastowa reakcja specjalistów, wskazano w informacji.

NASK-PIB oraz Policja rozpoczęły realizację projektu CROPT, którego celem jest walka z cyberatakami. Ma on zwiększyć skuteczność reakcji państwa na incydenty w cyberprzestrzeni poprzez bliską współpracę NASK-PIB, Policji i Prokuratury. "Wyspecjalizowane zespoły będą wspierać zaatakowane instytucje w obsłudze incydentów, odzyskiwaniu danych i analizie śladów cyfrowych. Działania obejmą także modernizację jednostek Policji. Projekt opiera się na wieloletnim doświadczeniu zespołu CERT Polska w analizach tego typu spraw" – czytamy w komunikacie.

Główne elementy projektu to nowe umiejętności, specjalistyczne szkolenia, system teleinformatyczny ułatwiający obsługę incydentów i ściganie sprawców cyberataków.

