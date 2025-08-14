Gronkiewicz-Waltz stanęła w obronie rodziny Nawrockiego. "Żenujący poziom komentarzy"

Od wieczoru wyborczego rodzina Nawrockich musi mierzyć się z hejtem. Nienawistne komentarze dotykają nie tylko prezydenta i pierwszej damy, ale nawet ich dzieci. Sprawę komentuje Hanna Gronkiewicz-Waltz, wieloletnia polityk Platformy Obywatelskiej.

"Żenujący poziom komentarzy w mediach po wyborze prezydenta. Naprawdę myślicie, że dyskusje o tym, czy „pani prezydentowa stoi po lewej stronie”, „spódnica jest za krótka”, a „pan prezydent wygląda przez okno” są ważne i potrzebne? Albo komentarze, że córka pary prezydenckiej nie może usiedzieć w miejscu i się kręci? Kręci się, bo jest po prostu dzieckiem! Nie uważacie, że jest wiele ważnych spraw do omówienia i przekazania Polakom?! Więcej refleksji!" – napisała w mediach społecznościowych była prezydent Warszawy.

Rodzina Nawrockich musi mierzyć się z hejtem

Rodzina Karola Nawrockiego była jednym z najważniejszych filarów jego kampanii prezydenckiej. Podczas spotkań z wyborcami, a także innych działań kampanijnych często towarzyszyli mu żona i dzieci.

Najmłodsza córka prezydenta, Kasia Nawrocka, pojawiła się podczas jego przemówienia, po ogłoszeniu wyników exit poll drugiej tury wyborów prezydenckich. 7-latka skradła wówczas show. Dziewczynka pokazywała publiczności serduszka, dyskutowała z mamą, skakała, tańczyła, machała flagą i szeroko się uśmiechała. Jej spontaniczne zachowanie przyciągnęło uwagę mediów i zebranych gości.

Niestety stało się to również powodem do nienawistnych komentarzy w mediach społecznościowych. Natężenie hejtu przybrało taki rozmiar, że sprawą zajęła się prokuratura. Skandaliczne reakcje na dziecięce zachowanie wywołały lawinową reakcję osób publicznych. Wsparcie wobec dziewczynki i ostrą krytykę jej oprawców w sieci wyraziło wiele znanych osób, również otwarcie wypowiadających się po stronie oponenta politycznego jej taty.

Rodzina Nawrockiego była też krytykowana z tak błahych powodów jak wyjście na balkon w Belwederze, czy dobór stroju.

