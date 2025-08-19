Były ambasador USA w Warszawie Mark Brzezinski uważa, że brak reprezentanta Polski przy stole rozmów na temat Ukrainy w Białym Domu to błąd. – Polskie spojrzenie na kryzys ukraiński jest szczególnie cenne, ponieważ żaden inny kraj nie odegrał takiej roli. Polska z jednej strony przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy i zapewniła im opiekę, a z drugiej – przekazała miliardy dolarów na pomoc wojskową i niewojskową dla Ukrainy. Ma szczególne zrozumienie sytuacji panującej na Ukrainie, które mogłoby być przydatne dla uczestników szczytu – stwierdził dyplomata w rozmowie z "Faktem".

Brzezinski uważa, że obecność w Waszyngtonie szefowej KE nie rekompensuje braku uczestnika z Polski. – To świetnie, że premier Donald Tusk ma dobre relacji z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, ale nic nie zastąpi osobistego udziału – ocenił Brzezinski. – Polacy mają unikalną perspektywę "z pierwszej ręki", która mogłaby wnieść konstruktywny wkład w szczyt. Według mnie powinni tam być – dodał.

Według byłego ambasadora USA Polsce brakuje skuteczności. – Polacy nie mogą czekać na zaproszenie. Waszyngton to Koloseum, w którym toczy się wielka walka interesów. Polacy muszą być w stanie na tyle skutecznie forsować swoje stanowisko, żeby zapewnić sobie miejsce przy stole. Jak dotąd nie byli w stanie tego zrobić – podsumował Mark Brzezinski.

We wtorek odbyło się pilne spotkanie "koalicji chętnych" w sprawie Ukrainy. Jak przekazał rzecznik rządu, Polskę reprezentował premier Donald Tusk.

Spotkanie Trump – Zełenski w Białym Domu

W poniedziałek w Białym Domu prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Następnie odbyło się spotkanie, w którym – poza Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim – uczestniczyli: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. W piątek prezydent USA Donald Trump spotkał się na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

