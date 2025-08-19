List otwarty do Trzaskowskiego. Autorzy przypomnieli mu złożoną obietnicę

Rafał Trzaskowski kilkukrotnie zapowiadał budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Ostatni raz w czerwcu tego roku, kiedy napisał na swoim koncie, że "wskazuje na to", że w 2026 rozpocznie się budowa obiektu. Mimo upłynięcia prawie dwóch miesięcy od tego wpisu, w sprawie budowy nic się nie dzieje. Z tego powodu Legia Warszawa i Projekt, które byłyby gospodarzami nowej hali wystosowali do Trzaskowskiego list otwarty, w którym domagają się zdecydowanych działań włodarza stolicy.

"Zwracamy się z apelem o podjęcie na najbliższej sesji rady miasta st. Warszawy decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej. Kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy" – czytamy.

Walka o prestiż miasta

Autorzy listu wskazują, że ostatnie sukcesy stołecznych klubów "są dowodem na dynamiczny rozwój sportu" w mieście. Brak odpowiedniej infrastruktury "nie tylko ogranicza ich rozwój i nie pozwala zaspokoić potrzeb rosnącej bazy kibiców, ale także negatywnie wpływa na wizerunek Miasta".

"Apelujemy, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych starań i poniesionych przez władze Miasta wielomilionowych kosztów na odzyskanie terenów Skry i przygotowanie dokumentacji projektowej. Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr, a dzięki wsparciu Rady Miasta możliwe będzie szybkie przekazanie środków na realizację tego kluczowego projektu, co pozwoli na dalszy rozwój warszawskiego sportu, na miarę jego ogromnego potencjału" – podkreślono.

Pod listem podpisało się 127 osób. To m.in. Robert Lewandowski, Jan Błachowicz, Jeremy Sochan, Tomasz Smokowski, Mateusz Borek, Tomasz Lis, Bartosz Ignacik, Maryla Rodowicz, Olaf Lubaszenko, Andrzej Seweryn.

