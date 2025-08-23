"Genetyka pisowsko-stanowska". Lis: Bardziej obsesyjna niż komunistów

W mediach społecznościowych doszło do ostrej wymiany zdań między Dorotą Wysocką-Schnepf i Krzysztofem Stanowskim. Pretekstem do kolejnej utarczki był wpis na platformie X Mikołaja, pracownika działu Social Mediów Kanału Zero, z przeprosinami w związku z publikacją grafiki wygenerowanej przez AI.

"Mikołaj utracił nazwisko. Skutek zabawy w kanale. Przeprasza za »ryzyko szerzenia dezinformacji«. RYZYKO? Foto z AI – to wie. Dla żartu ośmiesza kotwicę bezpieczeństwa Polski. Bardzo zabawne. Prawie tak samo, jak wzniecenie przez arcykapłana mamony hejtu na Joasię Dunikowską-Paź" – stwierdziła dziennikarka TVP Info.

"Jakby pani utraciła jedno nazwisko to mniej rodzin w Polsce, zwłaszcza z okolic Augustowa, miałoby napady lęku" – odpowiedział założyciel Kanału Zero.

Stanowski kontra Wysocka-Schnepf

Nie była to jednak jedyna wymiana zdań pomiędzy dziennikarzami. "Odgłosy z kanałów: gorączkowe prace nad planem ocieplenia ufajdanego wizerunku kapłana mamony. Najpewniej stanie na zrzutce. Najlepiej na dziecko. Albo całą grupę dzieci. Chorych, pokrzywdzonych. Niech choć one zyskają na tym, że kreacja fejkowego moralisty wypadła poniżej zera" – napisała w kolejnym wpisie na X Wysocka-Schnepf.

I tym razem na odpowiedź Stanowskiego nie trzeba było długo czekać. "Słuchaj wiedźmo, ani nie mam ufajdanego wizerunku, ani nie pomagam ludziom dla jego ratowania. Aktualnie pływam sobie, ale nie jak ty – w toksynach, tylko po jeziorze. Jak będę miał ochotę komuś pomóc, to pomogę, tobie też to polecam, nawet jeśli to nie wpisuje się w rodzinne tradycje" – mogliśmy przeczytać.

Lis: Genetyka pisowsko-stanowska

W obronie Doroty Wysockiej-Schnepf postanowił stanąć Tomasz Lis. Były redaktor naczelny "Newsweeka" stwierdził, że dziennikarka "dostaje za teścia" – komunistycznego zbrodniarza Maksymiliana Schnepfa.

– To jest jakaś swoista genetyka, bo nawet naziści i komuniści czasem ludziom dokuczali, niszczyli ich za winy przodków, ale nawet oni zwykle nie robili tego za winy teściów. To jest jakaś genetyka, powiedziałbym, pisowsko-stanowska. Bardziej obsesyjna niż tamta genetyka komunistów i różnych Rosenbergów w kraju Adolfa Hitlera – wypalił Lis na swoim kanale na YouTube.

Jak dodał, Krzysztof Stanowski "nie miał żadnych barier i hamulców, żeby zaatakować Wysocką-Schnepf personalnie nawet w czasie telewizyjnej debaty prezydenckiej". – Zresztą to nie jest tylko jego robota. W środowisku pisowsko-prawicowym atakowana jest non stop, nazywana "ambasadorową" – stwierdził.

twitter

Na bzdury wygadywane przez Lisa postanowił zareagować założyciel Kanału Zero. "Lisu, ty to jesteś wariacik normalnie" – napisał prześmiewczo.

