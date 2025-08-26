"Bez skrupułów". Ziobro wskazał dwa nazwiska

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało we wtorkowym komunikacie, że Ewa Wrzosek objęła w resorcie stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra.

"Jej zadaniem będzie bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego" – podkreślił resort.

Ziobro: Najpierw Żurek, teraz Wrzosek

Do nominacji odniósł się w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Tusk otacza się ludźmi bez skrupułów. Najpierw Żurek, teraz Wrzosek – prokurator, która łamiąc prawo i wykradając informacje ze śledztwa pomagała Trzaskowskiemu w kampanii, a potem Tuskowi przy nielegalnym przejęciu mediów. Drastyczne przesłuchanie śp. Barbary Skrzypek stało się dla Tuska wręcz rekomendacją" – napisał poseł PiS na portalu X.

"Zegar tyka…" – dodał.

twitter

Ostre słowa ministra sprawiedliwości

Z kolei obecny szef resortu sprawiedliwości, Waldemar Żurek, przedstawił twarde stanowisko podczas posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa.

– Będę metodami zgodnymi z prawem dążył do tego, byście państwo opuścili ten budynek – mówił minister sprawiedliwości do członków organu.

W trakcie swego wystąpienia Żurek stwierdził, że Polska ma wadliwie wybraną KRS. – Jaki jest skutek państwa działania i tego nie możecie państwo pomijać. Każdy tzw. neosędzia w SN i NSA generuje dzisiaj odszkodowanie od Skarbu Państwa zasądzone na skutek wyroków ETPCz – mówił prokurator generalny.

Jak zaznaczył, wspomniane odszkodowania są następnie wypłacane z pieniędzy polskiego podatnika, a kwoty tych odszkodowań cały czas rosną. – Samo wyjście tzw. neosędziego na salę, bez względu na to, jaki wyrok merytoryczny zapada, generuje to odszkodowanie. Państwo w tym składzie ponosicie współodpowiedzialność za to, że procedurze niezgodnej z polską Konstytucją tworzycie takie miejsca w SN i w NSA – podkreślał Żurek.

Czytaj też:

Dorota Kania oskarżona w sprawie z Wrzosek. "To zemsta polityczna"Czytaj też:

Kolejny sąd mówi "nie" Żurkowi