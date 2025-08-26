Awans prokurator Ewy Wrzosek. Wiadomo, czym się zajmie

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w komunikacie, że Ewa Wrzosek objęła w resorcie stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra. "Jej zadaniem będzie bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego" – podkreślił resort.

Żurek ministrem sprawiedliwości. Wrzosek nie kryła zadowolenia

23 lipca premier Donald Tusk ogłosił, że nowym ministrem sprawiedliwości zostanie sędzia Waldemar Żurek, który zastąpił Adama Bodnara. Dzień później na ten urząd Waldemara Żurka powołał prezydent Andrzej Duda.

Zadowolenia ze zmiany w resorcie sprawiedliwości nie kryła wówczas prokurator Ewa Wrzosek, która wielokrotnie krytykowała Adama Bodnara.

"Ta zmiana – to bardzo dobry wybór. Nareszcie" – pisała.

W kolejnym wpisie dodał, że "nie trzeba długo szukać potwierdzenia, że Waldemar Żurek jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny to strzał w dziesiątkę". "Wystarczy spojrzeć na Ziobrę i przyjaciół" – stwierdziła.

Dalej Ewa Wrzosek pisała m.in., że "urocze jest to publiczne rozdzieranie szat przez wieloletnich paserów łamania prawa, że Żurek, że z deszczu pod rynnę, i że teraz to dopiero będzie". "Uczciwiej byłoby przyznać, że zaczęliście się bać, bo tym razem się nie upiecze" – dodała.

Po tym, jak Waldemar Żurek został ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, w mediach pojawiły się spekulacje, że Ewa Wrzosek może objąć funkcję prokuratora krajowego.

Czytaj też:

Dorota Kania oskarżona w sprawie z Wrzosek. "To zemsta polityczna"Czytaj też:

Sienkiewicz nie gryzł się w język. Ostro skrytykował byłego ministra