Chamski atak Ukraińca na polskiego prezydenta. Polityk koalicji mówi o Rosji

Pochodzący z Ukrainy dziennikarz Witalij Mazurenko, który ma obywatelstwo polskie, krytykując prezydenckie weto ws. ograniczenia socjalu Ukraińcom porównał prezydenta Polski do kryminalisty, kogoś działającego jak szef gangu. – Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania Pahana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego – powiedział Mazurenko.

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra natychmiast zareagowała na słowa swojego gościa, a następnego dnia Ukrainiec zdecydował się na przeprosiny, oznajmiają, że darzy szacunkiem "instytucję" prezydenta Polski.

Polityk koalicji: Emocje potrzebne Rosji

Na antenie RMF prowadzący audycję Tomasz Terlikowski poprosił o skomentowanie tej sprawy swojego gościa – Pawła Zalewskiego z Polski 2050 Szymona Hołowni.

Pytany, czy powinien być ścigany z urzędu, odparł, że jest to sprawa prokuratury. Ważny jest kontekst. Ja uważam, że Polska jako kraj demokratyczny ma większą tolerancję na tego typu wypowiedzi i ataki na polityków niż inne państwa, które nie są demokratyczne – powiedział.

Zdaniem Zalewskiego nie należy odbierać Mazurence obywatelstwa ani wyrzucać go z KUL-u. Polityk uważa, że gorączka w tej sprawie szkodzi relacjom polsko-ukraińskim. – Studziłbym emocje, one nie są potrzebne nam, one są potrzebne Rosji. To znaczy wszystkie emocje antyukraińskie będą bezwzględnie wykorzystane przez Rosję – w Rosji, w Polsce, na Zachodzie, przeciwko naszym interesom – ocenił.

twitterCzytaj też:

Ukrainofilia i ukrainomania