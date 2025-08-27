Nawrocki zaskoczył wszystkich. Ministrowie musieli się przedstawiać

W środę z inicjatywy prezydenta odbyła się Rada Gabinetowa. W posiedzeniu tego ciała, oprócz Karola Nawrockiego uczestniczyli premier Donald Tusk oraz ministrowie. Przed rozpoczęciem obrad prezydent zwrócił się do części ministrów z "osobistą prośbą".

– Mam też osobistą prośbę do wszystkich państwa przy zabieraniu głosu. Pana premiera i wicepremierów znam, część ministrów też. Znam oczywiście swoich doradców i swoich ministrów, ale bardzo bym prosił, dopiero się poznajemy, żeby każdy przed zabraniem głosu się przedstawił – stwierdził prezydent Nawrocki.

Sprawę skomentował m.in. Krzysztof Brejza, europoseł KO. "Ale z tym przedstawieniem się ministrów przed wypowiedzią, to tak na poważnie? Pomijając przygotowanie merytoryczne i obowiązek znajomości konstytucyjnych ministrów, jest jeszcze coś takiego jak kindersztuba, dobre wychowanie. To znaczy powinno być" — napisał na portalu X.

Nawrocki: Nie akceptuję podwyższania podatków

W części otwartej dla mediów głos zabrali prezydent Nawrocki i premier Tusk. Następnie Nawrocki odniósł się do wypowiedzi premiera, po czym spotkanie, zgodnie z procedurą, zostało zamknięte dla dziennikarzy i było kontynuowane w formule niejawnej. Niejednym, ale najważniejszym tematem spotkania był stan finansów państwa, w tym wygenerowane przez kolejne rządy III RP astronomiczne zadłużenie państwa. Zaplanowany deficyt na poziomie 289 mld zł. oznacza, że tylko w 2025 r. 1/3 pieniędzy na wydatki trzeba będzie pożyczyć. Politycy rozmawiali też o inwestycjach, rolnictwie i współpracy.

Nawrocki podkreślił, że żadnym rozwiązaniem na sytuację finansową i rekordowy deficyt budżetowy nie jest szukanie kolejnych źródeł opodatkowania. – Podwyższanie podatków jest rzeczą, której nie zamierzam akceptować. Uważam, że uszczelnienie systemu podatkowego wymaga większego zaangażowania ze strony rządowej. Zasypywanie dziury kosztem kolejnych grup społecznych jest nieakceptowalne. Jesteśmy gotowi do pomocy – oznajmił prezydent.

Stan finansów państwa jest niejednym, ale najważniejszym tematem dzisiejszej Rady Gabinetowej.

