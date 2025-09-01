Macron ogłasza kolejny szczyt "koalicji chętnych"

Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał na czwartek, 4 września szczyt "koalicji chętnych”, aby kontynuować dyskusje na temat powojennych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Informację podał Bloomberg, powołując się na oświadczenie Pałacu Elizejskiego.

W wydanym komunikacie zaznaczono, że w spotkaniu osobiście weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kilku innych przywódców dołączy do szczytu w formie wirtualnej.

Pomoc dla Ukrainy

Jednym z głównych tematów spotkania będzie omówienie dalszych kierunków udzielania pomocy Ukrainie. Strona francuska podkreśla, że Rosja konsekwentnie odmawia zobowiązania się do zawieszenia broni. Agencja dodała, że udział Stanów Zjednoczonych w szczycie nie został jeszcze potwierdzony. Ponadto, dzień przed szczytem, ministrowie obrony państw "koalicji chętnych” spotkają się na wirtualnym spotkaniu również poświęconym Ukrainie.

Przypomnijmy, że wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała "Financial Times", że Europa opracowała już "przejrzystą mapę drogową” dotyczącą ewentualnego rozmieszczenia wojsk europejskich na Ukrainie. Dodała, że Europa pracuje nad "dość precyzyjnymi planami” wysłania swoich wojsk na Ukrainę po wojnie.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius stwierdził, że publiczne omawianie takich kwestii przed rozpoczęciem negocjacji jest z gruntu niewłaściwe. Zaznaczył, że Unia Europejska nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji w zakresie ewentualnego wysłania wojsk na Ukrainę.

Polski rząd, podobnie jak Niemcy, zapowiedział, że nie wyśle sił lądowych na Ukrainę. Władze polskie mówią, że nasz kraj ma stanowić zaplecze logistyczne dla wojsk, które ewentualnie pojawią się na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

