Wrzosek: Moją największą wadą jest szczerość

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w komunikacie, że Ewa Wrzosek objęła w resorcie stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra. "Jej zadaniem będzie bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego" – podkreślił resort.

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" zapowiedziała, że zamierza walczyć o praworządność w prokuraturze. "Do dwóch razy sztuka. A czy się uda? Jeśli chodzi o mnie na pewno nie zabraknie mi siły i determinacji. Tyle, że w tym moim powrocie do Ministerstwa Sprawiedliwości tak naprawdę wcale nie chodzi o mnie. Chodzi wyłącznie o prokuraturę. Nie znam nikogo, kto miałby wątpliwości co do tego, że prokuratura musi być wolna i praworządna. To jest w interesie nas wszystkich. Tych, którzy przychodzą do prokuratury ze swoimi sprawami i tych, którzy w niej pracują. Ale jednocześnie powinna też być sprawna, skuteczna i decyzyjna, a tego nam ewidentnie brakuje. Sprawne funkcjonowanie prokuratury musi być widoczne gołym okiem i dostrzegalne dla opinii publicznej, bo takiego działania, i to nie tylko prokuratury, ale szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, oczekują od nas obywatele" – mówi Wrzosek.

Wrzosek: Poróżniły nas priorytety

Pytana o to, dlaczego za czasów ministra Bodnara nie udało się zrealizować tych celów, prokurator wskazała, że jej "największą wadą jest szczerość". "Staram się z nią walczyć, ale średnio mi wychodzi. A jeśli chodzi o pana profesora Adama Bodnara, najwyraźniej uznał (do czego oczywiście miał święte prawo), że ważniejsza od szczerości jest lojalność. Można rzec, że poróżniły nas priorytety" – powiedziała.

Ewa Wrzosek zaznacza, że ma prosty plan: "Bardzo prosty – realizować obowiązki, które powierzył mi minister sprawiedliwości – prokurator generalny Waldemar Żurek".

