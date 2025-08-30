Prokurator Wrzosek otrzymała specjalne zadania. Żurek ujawnia

We wtorek prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort poinformował w komunikacie, że Ewa Wrzosek objęła w ministerstwie stanowisko radcy generalnego w Biurze Ministra. "Jej zadaniem będzie bieżąca, merytoryczna współpraca w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego z Prokuraturą Krajową oraz przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego" – podkreślono w komunikacie.

Żurek ujawnił, czym będzie się zajmować Wrzosek

Minister sprawiedliwości i prokuratur generalny Waldemar Żurek w rozmowie z portalem Onet.pl poinformował, że prokurator Ewa Wrzosek otrzymała od niego dwa podstawowe zadania. — Myślę, że będzie bliskim współpracownikiem, który będzie doradzał mi w tych rzeczach, na których nie oszukujmy się, ja się jeszcze nie znam – przekazał.

Waldemar Żurek dodał, że Ewa Wrzosek "będzie zajmować się mediami, chociażby będzie chodzić do programów i tam, gdzie może, informować o pewnych zagadnieniach".

Ponadto prokurator ma być doradcą ministra sprawiedliwości w kontekście prokuratury. — Będziemy rozmawiać o pomysłach, dlatego że ja bym bardzo chciał słuchać też prokuratorów liniowych. Spływają do mnie z różnych stron różne argumenty prokuratorów liniowych, co trzeba w prokuraturze poprawić — przekazał.

Minister sprawiedliwości I prokurator generalny powiedział portalowi, że gdyby "miał wątpliwości co do kompetencji, lojalności bądź też jakiejś podejrzanej działalności pani Ewy Wrzosek, na pewno by się nie zdecydował na współpracę z nią".

Wrzosek nie kryła zadowolenia z nominacji Żurka

23 lipca premier Donald Tusk ogłosił, że nowym ministrem sprawiedliwości zostanie sędzia Waldemar Żurek, który zastąpił Adama Bodnara. Dzień później na ten urząd Waldemara Żurka powołał prezydent Andrzej Duda. Zadowolenia ze zmiany w resorcie sprawiedliwości nie kryła wówczas prokurator Ewa Wrzosek, która wielokrotnie krytykowała Adama Bodnara.

Czytaj też:

Dorota Kania oskarżona w sprawie z Wrzosek. "To zemsta polityczna"Czytaj też:

Wrzosek prokuratorem krajowym? Tajemnicze słowa Żurka