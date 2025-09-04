Andrzej Duda rozchwytywany? "Wielu mu będzie zazdrościło"

W środę media obiegła informacja o nowej pracy Andrzeja Dudy. Jak poinformował Krzysztof Stanowski, były prezydent zdecydował się dołączyć do Kanału Zero. "Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie" – poinformował na platformie X twórca Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Premiera nowego cyklu na Kanale Zero z byłym prezydentem w roli prowadzącego, odbędzie się już 15 września.

Marcin Mastalerek: Andrzej Duda jest rozchwytywany

O doniesienia te zapytany został w czwartek w programie "Graffiti" Marcin Mastalerek. Były szef Gabinetu Prezydenta stwierdził, że Andrzej Duda jest "rozchwytywany" i "namawiany przez wielu na różne sprawy".

– Jestem przekonany, że w odpowiednim czasie będzie informował o swoich aktywnościach, zarówno zagranicznych, jak i polskich – powiedział.

Mastalerek przyznał, że każdemu politykowi życzy, aby miał tyle propozycji, co były prezydent. On sam, jak podkreślił, wie o wielu. – Jestem przekonany, że prezydent będzie aktywny w sprawach międzynarodowych i wielu jeszcze prezydentowi Dudzie będzie zazdrościło – podsumował.

Seria spotkań byłego prezydenta

Warto przypomnieć, że współpraca Andrzeja Dudy z Kanałem Zero to nie jedyna jego aktywność. Były prezydent ma również zaplanowany cykl spotkań w ramach promocji swojej książki "To ja". Szczegóły tych spotkań mamy poznać po 8 września. Jak informował "Fakt", autobiografia byłego prezydenta cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem czytelników, że właśnie zlecono kolejny dodruk. — Aż 70 procent kupujących wybiera edycję premium — z podpisem autora i w ozdobnym pudełku — wskazywał informator gazety.

