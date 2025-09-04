Trzaskowski wejdzie do rządu? Sensacyjne doniesienia

Radosław Sikorski nowym premierem, Donald Tusk szefem KO, a Rafał Trzaskowski ministrem spraw zagranicznych – politycy coraz częściej mówią o takim scenariuszu.

– Sikorski i Trzaskowski to politycy merytoryczni, którzy poradziliby sobie na nowych stanowiskach. Donald Tusk w polityce jest bezinteresownie, stać byłoby go na podobny ruch – uważa europoseł KO Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" podobne zdanie wyraził Marek Sawicki, w zbliżonym tonie wypowiadał się również Michał Kamiński, podkreślając, że gdy rządziło PiS, to Kaczyński potrafił zrezygnować z funkcji premiera.

Trzaskowski póki co nie udziela wywiadów, jednak szykuje coś na trzeci tydzień września. W ostatnim czasie prezydent Warszawy został nowym prezesem ruchu samorządowego "Tak! Dla Polski". Polityk planuje również wskrzesić Campus Polska.

"Z najnowszych informacji „Rz” wynika, że Donald Tusk jesienią nie ustąpi ze stanowiska premiera ani szefa partii. Będzie liderem nowego tworu politycznego, a zmiana ma dać mu nowy impet. Dopiero jeśli okaże się, że PiS trwale przejęło pozycję lidera, wtedy może dojść do zmian. Sikorski z Trzaskowskim są w pogotowiu" – czytamy na portalu "Rz".

Najnowszy sondaż: KO traci władzę

Tymczasem z najnowszego badania IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że obecnie największym poparciem Polaków cieszy się Prawo i Sprawiedliwość.

Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 29 proc. respondentów. To wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni.

Na drugim miejscu z wynikiem 27,1 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. Poparcie dla niej spadło o 1 pkt proc. PSL nie przekracza z kolei progu wyborczego. Pełne wyniki sondażu dostępne TUTAJ.

Czytaj też:

"Konieczna zmiana premiera". Polityk koalicji przyznaje: Tusk ma zniszczony wizerunekCzytaj też:

Fatalne wyniki rządu Tuska. Tak źle nie było od dawna