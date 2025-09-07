Kwaśny Żurek

Zapowiadane „zdecydowane” działania – czyli na początek próba usunięcia „PiS-owskich” prezesów sądów – nabiły się na zdecydowany opór sędziów zasiadających w kolegiach sądów. To jawny bunt środowiska, które do wczoraj było dla tej władzy tym, czym marynarze z Kronsztadu dla rewolucji bolszewickiej – a o którym w tym tygodniu, komentując klęski Żurka, „Gazeta Wyborcza” napisała, że „przyzwoitych sędziów może być ze 20 procent, reszta to w najlepszym razie hipokryci i oportuniści”. Dajcie Żurkowi czas, a niebawem odsetek tych „przyzwoitych” spadnie poniżej 10 proc.