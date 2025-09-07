Ile znaczą słowa polityka?

Romuald Kmiecik II W Polsce, jeżeli minister po złożeniu przysięgi na wierność Konstytucji i prawom Rzeczypospolitej oświadczy, że nie zamierza praw tych przestrzegać i będzie stosował prawo według swojego widzimisię, tak jak on je rozumie, to nie grozi mu dymisja ani odpowiedzialność karna za przestępstwo

Przysięga Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w przeszłości postrzegana przez opinię publiczną jako uroczysta, lecz mało istotna „formalność”, podczas niedawnych wyborów nabrała nieoczekiwanie wyjątkowego znaczenia. Pomysł niedopuszczenia prezydenta elekta do złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym, graniczący niemal z karalnym przygotowaniem do zbrodni zamachu na organ konstytucyjny (art. 128 § 1 i § 2 Kodeksu karnego), wywołał niepokój i poważne napięcia społeczne.