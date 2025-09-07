Prezes, Churchill i de Gaulle

Dotyczą one kwestii tak pierwszorzędnego znaczenia jak etykieta, walka z dyskryminacją i grzeczne traktowanie osób w podeszłym wieku. Pretekstem do zażartego sporu okazały się słowa byłego już prezydenta Andrzeja Dudy. Skłonny do wybujałej uczuciowości polityk poskarżył się Bogdanowi Rymanowskiemu: „Nie będę ukrywał, że troszkę mi się tak przykro zrobiło, kiedy doszło do tego pierwszego spięcia, kiedy prezes Jarosław Kaczyński zareagował na – powiedzmy, mało grzeczne – zaproszenie do spotkania ze strony pana Mentzena”. Zraniony brakiem taktu prezydent udzielił politykom Konfederacji stosownych pouczeń.