Prezes, Churchill i de Gaulle
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Prezes, Churchill i de Gaulle

Były prezydent RP Andrzej Duda
Zaskakujące dyskusje toczą się aktualnie w gronie liderów polskiej prawicy.

Dotyczą one kwestii tak pierwszorzędnego znaczenia jak etykieta, walka z dyskryminacją i grzeczne traktowanie osób w podeszłym wieku. Pretekstem do zażartego sporu okazały się słowa byłego już prezydenta Andrzeja Dudy. Skłonny do wybujałej uczuciowości polityk poskarżył się Bogdanowi Rymanowskiemu: „Nie będę ukrywał, że troszkę mi się tak przykro zrobiło, kiedy doszło do tego pierwszego spięcia, kiedy prezes Jarosław Kaczyński zareagował na – powiedzmy, mało grzeczne – zaproszenie do spotkania ze strony pana Mentzena”. Zraniony brakiem taktu prezydent udzielił politykom Konfederacji stosownych pouczeń.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

