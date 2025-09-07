Fale i skały

Co powoduje, że dość często wzmagamy się w uczuciach i tak często nie pozostaje po nich wiele śladu? Ostatni triumf Karola Nawrockiego był przykładem takiej fali uczuciowego poruszenia nadziei opartej na wiarygodnym przekazie, na prawdziwych wartościach i wspólnym dobru. Ale przecież od razu odezwały się wściekłe pomruki funkcjonariuszy Partii Lepszych, mocno stąpających po skałach realiów: układów, na które nie ma rady, i zastarzałych słabości: pychy, zawiści i kompleksów niższości przykrywanych poczuciem wyższości. Czy entuzjazm wyborczy przetrwa i czy nie przytłoczą go kolejne manipulacje medialne oraz troska o sprawy codzienne?