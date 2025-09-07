"Wejdziemy mocno do gry". Rząd szykuje Polakom niespodziankę

Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapowiada, że jesienią nastąpi ofensywa programowa rządu. Donald Tusk przedstawi propozycje, które mają dać impuls do nowego rozdania.

– Już działamy. Na Stałym Komitecie Rady Ministrów przyjęliśmy priorytety rządu na następne dwa lata. One teraz trafią na posiedzenie Rady Ministrów i już w tym tygodniu zostaną zaprezentowane przez pana premiera. Wejdziemy mocno do gry – powiedział polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Stefaniak zapewnia, że nie rząd nie zamierza dokonywać żadnej rewolucji, ale ewolucyjnie dokonać "korekty kursu". Priorytetem mają być kwestie bezpieczeństwa. Wiceszef kancelarii premiera obawia się jedynie, że prezydent Karol Nawrocki będzie blokował prace rządu.

– Paradoksalnie liczba wet świadczy o tym, że rząd pracuje. Bo gdyby rząd nie pracował, to pan prezydent Nawrocki nie miałby czego wetować. Trzeba też powiedzieć sobie jasno, że na pewno łatwo nie będzie, bo jeśli nie zmieni się podejście otoczenia pana prezydenta i będzie ono nacechowane takim działaniem na rzecz PiS-u, to możemy spodziewać się, że nawet dobrze oceniane przez prezydenta ustawy będą wetowane w myśl brutalnej złośliwości politycznej – powiedział Stefaniak.

Fatalne wyniki rządu

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że w sierpniu już tylko 30 proc. Polaków popierało rząd Donalda Tuska. Liczba zwolenników rządu spadła o 2 pkt. proc. w porównaniu do sondażu z lipca. Jednocześnie to najgorszy wynik rządu od co najmniej półtora roku.

Liczba przeciwników w sierpniu wyniosła 46 proc. To o 2 pkt. proc. mniej niż w zeszłym miesiącu.

Zwiększyła się liczba osób, które są obojętne względem rządu Tuska — w sierpniu było to 22 proc., czyli o 5 pkt proc. więcej niż w lipcu.

Kiepsko wyglądają też notowania samego premiera. Pozytywnie Donalda Tuska ocenia 32 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 1 pkt proc. od lipca. Z kolei niezadowolonych jest 58 proc. Polaków (spadek o 1 pkt. proc.).

