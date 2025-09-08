"Zakute łby". Bielan nie wytrzymał: Naprawdę płakać się chce

Prezydent Nawrocki spotkał się w środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Była to jego pierwsza wizyta zagraniczna po zaprzysiężeniu. Rozmowy z amerykańskim przywódcą zostały przez opozycję uznane za sukces. Pozytywnie na ten temat wypowiedzieli się także niektórzy członkowie rządu oraz byli politycy. Komentując wizytę Nawrockiego Jan Krzysztof Bielecki stwierdził jednak, że polska delegacja zaliczyła jedną wpadkę.

– Była tylko jedna wpadka, czy też nawet kompromitacja mianowicie zachowanie europosła Adama Bielana. Jego teksty o premierze rządu, że jest persona non grata, z jakimś takim buńczucznym triumfalizmem, że: proszę bardzo, my tu jesteśmy, a premier jest persona non grata, no to jest niewątpliwie skandal – powiedział na antenie Polsatu News, dodając, że Bielan "jest znany z tego, że lubi szkodzić".

– Kiedyś umiejętnie wykończył wicepremiera Gowina, niby mu pomagając, więc mam taką radę dla prezydenta Nawrockiego: trzymać się jak najdalej od posła Bielana i wtedy może przebieg takiej wizyty będzie bardziej zbliżony do normalnego protokołu dyplomatycznego – dodał.

Bielan odpowiada Bieleckiemu

Do słów byłego szefa rządu odniósł się sam zainteresowany. Adam Bielan w ostrych słowach skrytykował Bieleckiego, stwierdzając, że jego zarzuty są "absurdalne".

– Jak one płyną ze strony takich tuskoidów, czyli takich zaciekłych, zakłutych łbów jak Arłukowicz, zwolenników Tuska, którzy pójdą za nim w ogień i są w stanie powiedzieć w mediach dowolną bzdurę i się tego nie wstydzą, to jeszcze jakoś rozumiem, ale jak mówi to były premier Jan Krzysztof Bielecki, to naprawdę płakać się chce, bo akurat Bielecki, który był premierem prawie rok, może nie do końca udanym, tak przynajmniej wyborcy stwierdzili, ale on powinien wiedzieć, jaka jest waga relacji polsko-amerykańskich, szczególnie jak mamy dzisiaj wojnę na Ukrainie – powiedział europoseł PiS.

