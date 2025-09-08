"Pewne rzeczy można było zrobić inaczej". Dworczyk o relacjach polsko-ukraińskich

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, tłumacząc, że 800 plus powinno przysługiwać wyłącznie tym, którzy podejmują pracę w Polsce. – Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy – podkreślił prezydent.

W odpowiedzi na prezydenckie weto, we wtorek rząd przedstawił nową propozycję wsparcia dla obywateli Ukrainy. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje m.in. ograniczenie dostępu do świadczenia wychowawczego 800 plus, które miałoby być przyznawane wybranym grupom cudzoziemców.

Dworczyk o relacjach z Ukrainą

Europoseł PiS Michał Dworczyk przyznaje, że obecnie jesteśmy "w zupełnie innym momencie historii, również relacji polsko-ukraińskich", dlatego "dopasowanie pomocy" udzielanej Ukraińcom do obecnych realiów jest "dobrym pomysłem".

– Oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia, historycznie analizując te wszystkie decyzje, można powiedzieć: tak, pewne rzeczy można było zrobić inaczej. Ale co do zasady, uważam, że decyzje wówczas podejmowane bardzo dobrze świadczą o klasie, polskiej klasie politycznej – powiedział Dworczyk.

Europoseł komentował również uroczystości pogrzebowe polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Puźnikach. Ocenił, że nie jest to ani przełom, ani ważny krok, lecz "bardzo ważny moment".

– A dlaczego? Bo ekshumacje, przypomnijmy, trwają tak naprawdę od lat 90. Przecież to wówczas takie miejscowości jak Ostrówki czy Wola Ostrowiecka, później Gaj, były ekshumowane, były najpierw miejscami poszukiwania, potem ekshumacji. Ale tak naprawdę jak spojrzymy na ostatnie trzy dekady, to to była sinusoida. Raz można było szukać i ekshumować, potem był czas, kiedy tych działań prowadzić nie było można – stwierdził.

