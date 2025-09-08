800 plus tylko dla pracujących. Sondaż: Chodzi też o Polaków

Za sprawą weta prezydenta Karola Nawrockiego do noweli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która przedłużała m.in. wypłatę świadczenia 800+ na ukraińskie dzieci w Polsce, powróciła dyskusja nt. zasad przyznawania wsparcia. Prezydent uważa, że 800+ powinno się należeć tylko tym obcokrajowcom, którzy podejmują w naszym kraju pracę zarobkową. Ponownie rozpoczęto dywagacje nad tym, czy generalnie świadczenia nie należałoby wypłacać jedynie osobom zatrudnionym, także Polakom.

"Czy Pani/Pana zdaniem świadczenie 800plus powinno być wypłacane tylko pracującym rodzicom?" – takie pytanie postawiono w badaniu przeprowadzonym przez pracownię SW Research dla portalu rp.pl. Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 47,2 proc. badanych. 19,3 proc. uczestników sondażu stwierdziło, że ograniczenie powinno dotyczyć tylko cudzoziemców (m.in. Ukraińców).

Odpowiedzi "nie" udzieliło 16,4 proc. badanych. 9,4 proc. ankietowanych jest zdania, że świadczenie 800+ należy zlikwidować. 7,7 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

– Wypłatę środków jedynie pracującym rodzicom popiera częściej niż co druga osoba (51 proc.) między 25. a 34. rokiem życia i podobny odsetek badanych (52 proc.), których dochody mieszczą się w granicach 3001 zł – 5000 zł netto – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Dyskusja po wecie prezydenta Nawrockiego

Temat świadczenia dla Ukraińców ponownie wywołał gorącą debatę po decyzjach politycznych związanych z niedawną kampanią prezydencką. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, tłumacząc, że 800 plus powinno przysługiwać wyłącznie tym, którzy podejmują pracę w Polsce. – Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy – podkreślił prezydent.

W odpowiedzi na prezydenckie weto, we wtorek rząd przedstawił nową propozycję wsparcia dla obywateli Ukrainy. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje m.in. ograniczenie dostępu do świadczenia wychowawczego 800 plus, które miałoby być przyznawane wybranym grupom cudzoziemców.

