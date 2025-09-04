Odebrać 800 plus Ukraińcom? Oto, co myślą Polacy

Z badania SW Research dla „Wprost". wynika, że 56,4 proc. respondentów jest zdania, że świadczenie 800 plus powinno przysługiwać jedynie na dzieci, których rodzice podejmują pracę w Polsce.

Z kolei 18 proc. badanych twierdzi, że obecne zasady powinny zostać podtrzymane, a Ukraińcy powinni pobierać świadczenie na takich samych zasadach, jak Polacy.

Podobna ilość uczestników sondażu, bo 19,6 proc., twierdzi z kolei, że Ukraińcy w ogóle nie powinni otrzymywać słynnego świadczenia bez względu na to, czy podejmują pracę w Polsce. 6 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Dyskusja po wecie prezydenta Nawrockiego

Temat świadczenia dla Ukraińców ponownie wywołał gorącą debatę po decyzjach politycznych związanych z niedawną kampanią prezydencką. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, tłumacząc, że 800 plus powinno przysługiwać wyłącznie tym, którzy podejmują pracę w Polsce. – Polacy w swoim państwie powinni być traktowani przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy – podkreślił prezydent.

W odpowiedzi na prezydenckie weto, we wtorek rząd przedstawił nową propozycję wsparcia dla obywateli Ukrainy. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje m.in. ograniczenie dostępu do świadczenia wychowawczego 800 plus, które miałoby być przyznawane wybranym grupom cudzoziemców.

Sprecyzowane wytyczne

Jak można przeczytać w projekcie ustawy wśród uprawnionych znaleźliby się rodzice zatrudnieni, zarabiający co najmniej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, bezrobotni, osoby uczestniczące w szkoleniach lub stypendiach, rodzice na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych oraz osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Projekt zakłada również zaostrzenie procedur przy przyznawaniu świadczeń – ZUS miałby weryfikować status świadczeniobiorcy co miesiąc, a wypłata 800 plus pozostaje uzależniona od realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci cudzoziemców.

Dodatkowo przewidziano przedłużenie okresu legalnego pobytu ukraińskich uchodźców do 4 marca 2026 roku oraz zakończenie przyjmowania nowych osób do Ośrodków Zbiorowego Zakwaterowania od 31 października 2025 r., z wyjątkiem grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Projekt ogranicza również katalog świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z Funduszu Pomocy dla Ukraińców. Propozycje rządu są w dużej mierze zbliżone do prezydenckiego projektu, jednak przewidują bardziej restrykcyjne kryteria przyznawania świadcze