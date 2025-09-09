W na łamach agencji TASS Miedwiediew opublikował artykuł zatytułowany "Nowa fińska doktryna: głupota, kłamstwo, niewdzięczność".

Oskarżył w nim Finlandię o "rewanżyzm" i przygotowania do wojny z Rosją. "Po przystąpieniu do NATO Helsinki podążają ścieżką konfrontacji, przygotowując się do wojny z Rosją pod pretekstem działań obronnych. Jest oczywiste, że przygotowują się do ataku na nas" – twierdzi były prezydent.

Jak zapewnia, konfrontacja z Rosją może doprowadzić do upadku fińskiej państwowości na zawsze. "Nikt nie będzie się z nimi certolić jak w 1944 roku" – dodaje.

Miedwiediew twierdzi, że Rosja stara się zniszczyć tożsamość historyczną i kulturową etnicznych Rosjan oraz padają sugestię dotyczące ludobójstwa jakiego miała się dopuścić Finlandia na ludności słowiańskiej.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) zwraca uwagę, że argumentacja, jaką posłużył się Miedwiediew jest bliźniaczo podobna do tej, jaką wykorzystywał do uzasadnienia agresji na Ukrainę zarówno w 2014 jak i 2022 roku.

ISW zwraca uwagę, że Kreml w ten sposób chce zastraszyć kraje NATO i próbuje usprawiedliwić przyszłą inwazję. "Kreml stosuje wobec państw NATO, takich jak Finlandia i kraje bałtyckie, tę samą strategię, jaką zastosował wobec Ukrainy, aby stworzyć warunki informacyjne dla ewentualnej przyszłej agresji" – ocenia ISW.

Polska zacieśnia relacje z Finlandią

O godzinie 10:00 czasu lokalnego (9:00 w Polsce) Karol Nawrocki został powitany przez Alexandra Stubba na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. KPRP przekazała we wpisie zamieszczonym na portalu X, że Nawrocki i Stubb rozmawiali m.in. o współpracy dwustronnej, a także w ramach NATO oraz ostatniej wizycie Nawrockiego w Waszyngtonie.

– Jesteśmy nie tylko partnerami w UE, w relacjach bilateralnych, ale jesteśmy przede wszystkim sojusznikami. Bardzo się cieszę, że po odwiedzeniu Waszyngtonu, następnie Włoch, Watykanu, Polaków na Litwie i Litwy, a więc państw bałtyckich, kolejną moją wizytą są Helsinki – powiedział prezydent Karol Nawrocki w Helsinkach, na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

