Nawrocki ostrzega w Helsinkach: Putin jest na to gotowy

O godzinie 10:00 czasu lokalnego (9:00 w Polsce – red.) Karol Nawrocki został powitany przez Alexandra Stubba na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. KPRP przekazała we wpisie zamieszczonym na portalu X, że Nawrocki i Stubb rozmawiali m.in. o współpracy dwustronnej, a także w ramach NATO oraz ostatniej wizycie Nawrockiego w Waszyngtonie.

– Jesteśmy nie tylko partnerami w UE, w relacjach bilateralnych, ale jesteśmy przede wszystkim sojusznikami. Bardzo się cieszę, że po odwiedzeniu Waszyngtonu, następnie Włoch, Watykanu, Polaków na Litwie i Litwy, a więc państw bałtyckich, kolejną moją wizytą są Helsinki – powiedział prezydent Karol Nawrocki w Helsinkach, na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

Nawrocki: Relacje z Finlandią są dla nas bardzo ważne

– Chciałem także w ten sposób, za sprawą otwartości pana prezydenta, wskazać jasno nasze priorytety jako Polski i moje priorytety jako prezydenta Polski. Basen Morza Bałtyckiego i relacje z Finlandią są dla Polski bardzo ważne – podkreślił.

Nawrocki przekazał, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa. – Rzeczywiście obrona cywilna w Finlandii i liczba rezerwistów, gotowość Finlandii do obrony samej Finlandii i też najdłużej granicy z Rosją, a także nasza wspólna historia pokazuje, że i Polacy, i Finowie doskonale znają duszę rosyjską i Władimira Putina – stwierdził.

– Zarówno ja, jak i pan prezydent nie ufamy oczywiście dobrym intencjom Władimira Putina. Mamy przekonanie, że Władimir Putin jest gotowy do tego, aby uderzać na kolejne państwa, dlatego właśnie rozwijamy nasze siły zbrojne i partnerstwo – stwierdził PKN.

Podczas wizyty w Helsinkach zaplanowane jest także spotkanie prezydenta z przewodniczącym Parlamentu Republiki Finlandii Jussim Halla–aho. Nawrocki odwiedzi też schron obrony cywilnej Merihaka.

