Rosjanie zbombardowali wieś w Donbasie. Są ofiary śmiertelne

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował za pośrednictwem platformy X, że w wyniku rosyjskiego ataku na Jarowę w Donbasie zginęło ponad 20 cywilów. Rosjanie zrzucili bombę na seniorów czekających w kolejce po emeryturę.

"Naprawdę brutalny rosyjski atak lotniczy na wieś Jarowa w obwodzie donieckim. Bezpośrednio na ludzi. Zwykłych cywilów. W momencie, gdy wypłacano emerytury. Według wstępnych informacji liczba ofiar śmiertelnych przekracza 20 osób. Brak słów... Kondolencje dla wszystkich krewnych i przyjaciół zmarłych" – przekazał ukraiński przywódca. I opublikował krótkie nagranie z miejsca zdarzenia.

Rosjanie zaatakowali ukraińskich cywilów

"Takie rosyjskie ataki zdecydowanie nie powinny pozostać niezauważone przez świat. Rosjanie nadal niszczą ludzkie życia, ale unikają nowych, silnych sankcji. Świat nie powinien milczeć. Świat nie powinien pozostawać bezczynny" – stwierdził Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wezwał Stany Zjednoczone, Europę oraz G20 do stanowczej reakcji. "Potrzebne są zdecydowane działania" – dodał.

"Rosjanie atakowali ludzi podczas wydawania emerytur. To nie jest wrogość – to jest czysty terroryzm. Na miejscu zdarzenia pracują obecnie ratownicy, lekarze, policja i lokalne władze. Pomagamy poszkodowanym i ustalamy dokładne konsekwencje tej zbrodni" – przekazał za pomocą platformy Telegram szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wadym Fiłaszkin.

Ataki Ukraińców w Donbasie

W poniedziałek wieczorem ukraińska armia przeprowadziła ataki z wykorzystaniem dronów i pocisków rakietowych na rosyjskie punkty dowodzenia w okupowanym Doniecku. Według relacji ukraińskich mediów, budynki 41. Armii Ogólnowojskowej oraz 20. Gwardyjskiej Dywizji Zmotoryzowanej zostały "w znacznym stopniu uszkodzone".

Ponadto Ukraińcy zaatakowali obiekt zajęty przez siły rosyjskie – nieczynną fabrykę Topaz w Doniecku, gdzie również miał znajdować się punkt dowodzenia. Od 2014 r. budynki zakładu były wykorzystywane przez rosyjską armię jako prowizoryczne koszary. Ostrzelane zostały także instalacje wojskowe Federacji Rosyjskiej w miastach Makijewka i Jenakijewe w obwodzie donieckim.

