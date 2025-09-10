Starmer: Putin okazuje rażący brak szacunku dla pokoju

– Był to wyjątkowo lekkomyślny krok ze strony Rosji, który jedynie przypomina nam o rażącym lekceważeniu pokoju przez prezydenta Putina i nieustannych bombardowaniach, których niewinni Ukraińcy doświadczają każdego dnia – powiedział Starmer.

Brytyjski premier powiedział, że rozmawiał już z Donaldem Tuskiem. Podczas rozmowy przekazał poparcie dla Polski. Podziękował również siłom NATO i polskiemu wojsku za szybką reakcję na atak.

– Razem z naszymi partnerami – i poprzez nasze przywództwo w koalicji chętnych – będziemy nadal zwiększać presję na Putina, aż do momentu ustanowienia sprawiedliwego i trwałego pokoju” – podkreślił Starmer.

Zełenski o incydencie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał działanie Rosji wobec Polski wyjątkowo niebezpiecznym precedensem dla Europy.

"Moskwa zawsze testuje granice możliwości i jeśli nie spotyka się z ostrą reakcją, utrzymuje nowy poziom eskalacji. Dzisiaj nastąpił kolejny etap eskalacji – rosyjsko-irańskie Shahidy operowały w przestrzeni powietrznej Polski, w przestrzeni powietrznej NATO” – zauważył Zełenski w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

Ukraiński prezydent podkreślił, że nie chodzi o jednego drona, co można by nazwać wypadkiem, ale o co najmniej 8 maszyn, które były wymierzone w Polskę.

"To niezwykle niebezpieczny precedens dla Europy. To, czy zostaną podjęte dalsze kroki, zależy wyłącznie od koordynacji i siły sojuszników. Rosjanie muszą odczuć konsekwencje. Rosja musi poczuć, że wojna nie może się rozszerzyć i musi zostać zakończona” – podkreślił.

W odpowiedzi na rosyjską prowokację NATO uruchomiło art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który nakazuje państwom członkowskim NATO konsultacje, gdy zagrożona jest ich integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Przepis ten ma charakter dyplomatyczny i umożliwia państwu zwrócenie się o konsultacje, gdy czuje się zagrożone, bez konieczności powoływania się na art. 5 Traktatu o Kolektywnej Obronie.

Czytaj też:

Rosyjskie MON: Nie planowaliśmy ataku na Polskę. Jesteśmy gotowi do rozmówCzytaj też:

Rosyjskie drony nad Polską. Zaskakujące twierdzenia ukraińskich analityków